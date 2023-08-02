أسهم اليابان تسجل أكبر تراجع يومي في 2023 بعد خفض تصنيف أمريكا الائتماني

سجلت الأسهم اليابانية، أكبر تراجع يومي من حيث النسبة المئوية هذا العام، مع انتشار الحذر في الأسواق الآسيوية بعد خفض غير متوقع للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، الأمر الذي أثر سلبا على المعنويات.

وانخفض المؤشر نيكاي 2.30 في المائة ليغلق عند 32707.69 نقطة في أكبر تراجع يومي منذ 20 ديسمبر، بينما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 في المائة إلى 2301.26 نقطة.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء تصنيف أمريكا الائتماني إلى ‭‭‭AA+‬‬‬ من ‭‭‭AAA‬‬‬ في خطوة أثارت غضب البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين وتأتي على الرغم من التوصل لحل قبل شهرين لأزمة سقف الدين.

وانخفض مؤشر "إم.إس.سي.آي" الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان اثنين بالمائة ليتجه صوب تسجيل أسوأ أداء يومي منذ فبراير.

وفي اليابان انخفض سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 3.12 في المائة ونزل سهم أدفانتست المصنعة لمعدات فحص الرقائق 4.48 في المائة.

وتراجع سهم نومورا هولدنجز ثمانية بالمئة في أكبر انخفاض يومي منذ مارس آذار 2021 على الرغم من تسجيل أكبر شركة سمسرة يابانية قفزة في صافي أرباح الربع الأول، وتسبب هذا التراجع في انخفاض مؤشر قطاع السمسرة بنحو 5 في المائة ليكون الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو.

وخالف سهم تويوتا موتور اتجاه السوق وارتفع اثنين بالمئة بعد إعلان الشركة أنها حققت ما يقرب من مثلي أرباحها التشغيلية في الربع الأول من العام.