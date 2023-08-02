الشطير: تحكيم الأشواط في مهرجان ولي العهد وفق أعلى التقنيات

أكد عبد العزيز الشطير عضو لجنة التحكيم في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة أن اللجنة تستخدم أبرز التقنيات المتوفرة والحديثة لتحديد تواقيت ومراكز المطايا المشاركة في أشواط المهرجان.

وبين الشطير أن اللجنة أنهت كافة تحضيراتها واستعداداتها للمهرجان بوقت كاف، يتزامن مع حدة المنافسة التي تحضر بين المطايا المشاركة التي تتنافس على جوائز المهرجان الأغلى، وأضاف "يتم في أشواط المهرجان استخدام تقنية "الفوتو فينش" لالتقاط الصور عند خط النهاية".

ويحرص الاتحاد السعودي للهجن على اعتماد التقنية، حيث تصل دقة الكاميرات إلى 6000 جزء من الثانية، وبفارق زمني يقل عن ثلاثة في الألف من الثانية، وتمت الاستعانة بها من مبدأ نزاهة إعلان نتائج المطايا الفائزة في الأشواط.

ويشرف على تشغيل التقنية في لجنة التحكيم الرئيسة، كوادر سعودية بجانب محكمين عالميين، كما تتيح اللجنة الفرصة للملاك والمشاركين في مشاهدة اللقطات، عبر قنوات المهرجان الرسمية.