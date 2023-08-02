برنامج الهجن الغذائي قبل السباقات .. حنكة وخبرة مضمر

تخضع المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن وسباقات الهجن الأخرى إلى برامج غذائية خاصة ومبرمجة، وذلك قبل وأثناء وبعد مشاركتها في أشواط المهرجان، تكون مسؤوليتها لمضمر الشعار أو "العزبة" تختلف باختلاف فئات المطايا.

ويتكون برنامج المطية الغذائي في اليوم الواحد من ست مواد رئيسة، هي: تسع ربطات برسيم أخضر، ما يعادل ستة كيلوجرامات، ستة كيلوجرامات من الشعير يوميا، لتر حليب طازج، ربع كيلوجرام من التمر، أملاح تعويضية، عسل يخلط مع الحليب وفقا لعدد من المضمرين المشاركين في المهرجان.

ويبرز في مسألة البرنامج الغذائي للمطية، خبرة وحنكة المالك وكذلك المضمر، حيث تعد حجر الأساس في تجهيز المطية للسباق بشكل مميز، ويساعدها على تحقيق الإنجاز بالتوازي مع جودة وكفاءة المطية ذاتها.

ويبدأ برنامج المطية الغذائي قبل السباق بقرابة خمسة أيام من موعد السباق، يكون خلالها برنامجها في مستواه الطبيعي إلا أن المضمر يبدأ بالتركيز على المكملات الغذائية بخلاف برنامجها الرئيس لمنح المطية كل أنواع الغذاء الذي من شأنه جعل المطية في أفضل حالاتها الصحية للركض في السباقات.

وتدخل ساعة الصفر لدى المضمر ليلة السباق المراد للمطية المشاركة فيه، وذلك بتقليل الغذاء لجعلها في أخف وزن ساعة الانطلاقة، ويكون ذلك وفق طريقة معينة بإن يكون برنامجها الغذائي والزمني بشكل موزون وأخف حتى لا تشعر المطية لا بالجوع ولا الشبع.