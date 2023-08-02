الأسهم السعودية تواصل خسائرها للجلسة الرابعة مع جني الأرباح .. والسيولة عند 5.4 مليار ريال

واصلت الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الرابعة، أمس، مع استمرار جني الأرباح، حيث تراجع المؤشر 56 نقطة ما يعادل 0.48 في المائة ليغلق عند 11636 نقطة، مسجلا أطول سلسلة انخفاض يومية منذ أيار (مايو)، بينما هبط مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقاط بنحو 0.63 في المائة إلى 1525 نقطة. وأشير في التحليل السابق، إلى أن السوق ستواجه ضغوطا بيعية طالما لم تظهر معطيات إيجابية، رغم التراجع إلا أن السوق استطاعت أن تحقق مكاسب أثناء التعاملات وقلصت جزءا من خسائرها في نهاية الجلسة، كما انخفضت وتيرة التراجع عن الجلسة السابقة، ما قد تحدث محاولة ارتداد في جلسة اليوم، وستواجه مقاومة عند 11700 نقطة، ودون ظهور معطيات إيجابية ستبقى الارتدادات ثانوية لتعاود بعدها موجة التراجع.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11674 نقطة، وسجل أدنى نقطة عند 11602 نقطة خاسرا 0.77 في المائة، بينما الأعلى عند 11707 نقاط رابحا 0.13 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11636 نقطة فاقدا 56 نقطة بنحو 0.48 في المائة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بواقع 495 مليونا، لتصل إلى 5.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو ثلاثة ملايين إلى 213 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 9 في المائة لتصل إلى 364 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المتراجعة "الاتصالات" بواقع 1.3 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بـ1.1 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 0.88 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.24 في المائة، ثم "الإعلام والترفيه" بمقدار 0.68 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 0.59 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 25 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 18 في المائة ما يمثل مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 8 في المائة بنحو 418 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "توبي" بنحو 6.24 في المائة ليبلغ 23.84 ريال، يليه "الخدمات الأرضية" بـ3.79 في المائة ليصل إلى 32.85 ريال، وحل ثالثا سهم "الحفر العربية" 3.40 في المائة، حيث أغلق عند 182.40 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أنابيب الشرق" بواقع 3.46 في المائة ليغلق عند 61.40 ريال، يليه "الصقر للتأمين" بـ3.44 في المائة إلى 16.28 ريال، وحل ثالثا سهم "ملاذ للتأمين" بمقدار 3.33 في المائة ليقفل عند 23.24 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 586 مليون ريال، يليه "إس تي سي" بنحو 283 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو السعودية" بـ248 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية