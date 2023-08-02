«نمو» تضيف 214 نقطة بتداولات قيمتها 68 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 214 نقطة بنحو 0.88 في المائة لتغلق عند 24715 نقطة. وصعدت قيمة التداول 102 في المائة ما يعادل 34 مليون إلى 68 مليون ريال، بينما قفزت الأسهم المتداولة 135 في المائة بواقع أربعة ملايين لتبلغ 7.1 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 4613 صفقة مرتفعة 819 صفقة بمقدار 21 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 30 في المائة ليبلغ 325 ريالا، يليه "الواحة ريت" بـ9.9 في المائة ليصل إلى 13.74 ريال، وحل ثالثا سهم "مياه الجوف" 6.57 في المائة، حيث أغلق عند 30 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "إدارات" بواقع 8.5 في المائة ليغلق عند 439 ريالا، يليه "أمواج الدولية" بـ6.96 في المائة إلى 94.90 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الآلي" بمقدار 6 في المائة مقفلا عند 68.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أكاديمية التعلم" بنحو 28 مليون ريال، ثم "الدولية" بقيمة 7.4 مليون ريال، وحل ثالثا "كير" بمبلغ 3.6 مليون ريال.