تباين أداء البورصات الخليجية .. «القطرية» تصعد للجلسة الـ 15 على التوالي

تباين أداء البورصات الخليجية عند الإغلاق أمس، بينما ارتفع المؤشر القطري للجلسة الـ15 على التوالي.

وصعد المؤشر القطري 1.3 في المائة مرتفعا للجلسة الـ15 على التوالي مدعوما بقفزة سهم "صناعات قطر" 2.8 في المائة.

وبحسب "رويترز"، قالت فرح مراد كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إكس.تي.بي"، إن البورصة القطرية وسعت مكاسبها بدعم من بعض الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي، إضافة إلى الأداء القوي في القطاع المصرفي.

وأضافت "يمكن أن تساعد المعنويات الإيجابية السوق على الارتفاع أكثر من الذروة السابقة".

وارتفع مؤشر دبي 0.4 في المائة مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2015 مدفوعا بزيادة سهم "إعمار العقارية" 3.7 في المائة.

غير أن مؤشر أبوظبي تراجع 0.1 في المائة.

وتراجعت أسعار النفط وسط إشارات إلى جني الأرباح بعد ارتفاعها في تموز (يوليو) عندما راهن المستثمرون على تقلص الإمدادات العالمية، ونمو الطلب في النصف الثاني من العام.

وتراجع مؤشر البحرين 0.02 في المائة إلى 1993 في المائة بضغط قطاع المال. وهبط سهم بنك السلام 1.1 في المائة وبنك البحرين والكويت 0.2 في المائة، ومجموعة جي إف إتش المالية 1.8 في المائة، وشركة البحرين للتسهيلات التجارية 9.88 في المائة

وارتفع مؤشر مسقط 0.2 في المائة ليغلق عند 4879 نقطة. وتراجع مؤشر الكويت 0.3 في المائة ليبلغ 8035 نقطة.

وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة. وكانت معظم الأسهم على المؤشر في المنطقة السلبية، بما في ذلك سهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" الذي هوى 6 في المائة.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو على الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه.