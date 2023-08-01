جني الأرباح يضغط على النفط .. تراجع إلى 84.9 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم مع صعود الدولار وسط مؤشرات على جني الأرباح بعد أن ارتفعت في يوليو عندما راهن المستثمرون على تراجع الإمدادات عالميا ونمو الطلب في النصف الثاني من العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر إلى 84.91 دولار للبرميل منخفضة 52 سنتا أو 0.6 في المائة عند التسوية. ووصلت أمس الاثنين تسوية عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت لأعلى مستوى لها منذ 13 أبريل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.37 دولار للبرميل منخفضا 43 سنتا أو 0.5 في المائة عن سعر التسوية في الجلسة السابقة عندما بلغ أعلى مستوى منذ 14 أبريل نيسان.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.40 في المائة.

وأظهرت أحدث البيانات من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، أن الطلب على الوقود ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019. وتوقع استطلاع لـ"رويترز" أيضا أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي.