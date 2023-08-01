المملكة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إسبانيا

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم -اليوم- مع سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خورخي إيبيا، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وإسبانيا، وآخر التطورات في أعمال اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة.

وركزت المناقشات على توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

