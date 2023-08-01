السعودية تبحث مع باكستان تعزيز الشراكة في قطاع التعدين

التقى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع التعدين، وتأكيد أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة وباكستان، إضافة لبحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين خاصة في المجال التعديني وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة بما يحقق الرؤى والمصالح المشتركة بين الجانبين.

كما شهد اللقاء استعراض خطط المملكة الهادفة إلى اعتماد قطاعي الصناعة والتعدين كخيارين إستراتيجيين ضمن رؤية السعودية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع التعدين في المسح الجيولوجي ورخص الاستكشاف.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن صناعة التعدين كانت هي القوة الدافعة وراء التنمية الاقتصادية للعديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وأن الثروة المعدنية لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز الصناعة، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح خلال مشاركته في القمة الباكستانية للاستثمار المعدني، المقامة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أن قطاع المعادن يزخر بالكثير من الفرص الواعدة، ويجب على الجميع اغتنامها من خلال صياغة معايير تنظيمية جديدة، واعتماد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ذات المستوى العالمي، إضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة، والاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية، وهذا ما نطمح إليه اليوم لحضورنا في باكستان بالتعاون مع شركائنا في منظومة الصناعة والثروة المعدنية والقطاع الخاص التعديني.

وشدد على أن السعودية وباكستان ترتبطان بعلاقات قوية وتتشاركان الروابط التاريخية والثقافية والنجاح، كما نعمل معاً على توسيع علاقاتنا في مجالات التجارة والاستثمار.

وأشار المديفر إلى أن الإقليم الغني بالمعادن والممتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا بما في ذلك باكستان، لديه إمكانات هائلة وستغير قواعد اللعبة في تطوير سلاسل القيمة المعدنية المرنة والمسؤولة، وتوفير المعادن التي يحتاجها العالم بشدة، خاصةً في ظل الطلب العالمي المرتفع والمتزايد على المعادن اللازمة لتلبية الطلب على تقنيات الطاقة النظيفة.

وبين أنه من المتوقع أن تتضاعف مشاريع ومبادرات التحول الصناعي لتلبية الطلب المحلي على المعادن، الأمر الذي أسهم في استخدامنا لأفضل التقنيات وأكثرها أمانًا في العالم لإجراء المزيد من عمليات المسح والاستكشاف عن المعادن والمناطق الغير مكتشفة.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن المملكة عملت على مدار الأعوام الماضية على تطوير كامل لقطاع التعدين، بما في ذلك إطلاق أكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي بأكثر من 1.5 مليار دولار، وتطوير قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض والتي تحتوي على 80 عامًا من السجلات الجيولوجية في المملكة، إضافة إلى إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتسم بالشفافية والوضوح ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.