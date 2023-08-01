4 ملايين تونسي تحت خط الفقر .. ونسبة البطالة تتجاوز 20%

قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي إن عدد التونسيين نحت خط الفقر تجاوز الأربعة ملايين.

وأضاف الزاهي خلال جلسة مع نواب بالبرلمان أن الوزارة وضعت خططا و برامج للقضاء على الفقر، غير أن هذا "ليس من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، بل دور كل مؤسسات الدولة".

تعيش تونس التي يقطنها 12 مليون نسمة أزمة مالية وهي على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية.

وقال الزاهي إن عدد الأميين في تونس بلغ حوالي مليونين، مع تسجيل مليون أمي خلال العشر سنوات الأخيرة وحدها.

واشار إلى أن نسبة البطالة فاقت العشرين بالمئة، و70 بالمئة منها من حاملي الشهادات الجامعية.