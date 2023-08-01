انخفاض الأسهم الأمريكية قبل صدور بيانات الصناعات التحويلية وفرص العمل

فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على انخفاض اليوم الثلاثاء قبل صدور بيانات عن الصناعات التحويلية وفرص العمل من شأنها أن تكشف عن مدى نمو الاقتصاد الأمريكي، في حين سُيقيم المستثمرون نتائج متباينة عن أرباح شركتي ميرك وفايزر للأدوية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 26.46 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 35585.99 نقطة.

أما المؤشر ستاندرد اند بورز 500 فانخفض بواقع 10.13 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 4578.83 نقطة، كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 71.09 نقطة، أو 0.50 بالمئة، إلى 14274.93 نقطة.