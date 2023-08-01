هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "دار المعدات" إلى 300 مليون ريال عبر منح أسهم مجانية​

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة دار المعدات الطبية والعلمية زيادة رأس مالها من 200 مليون ريال إلى 300 مليون ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 100 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 30 مليون سهم، بزيادة قدرها 10 ملايين سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.