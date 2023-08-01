6 ملايين ريال صافي أرباح أملاك في الربع الثاني

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى "حققت الشركة صافي ربح بلغ 6.31 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 28.56 مليون ريال للربع المماثل من 2022 بانخفاض قدره 77.90 في المائة. يعود سبب الانخفاض بصافي الربح بشكل أساسي إلى: - الارتفاع بالتكاليف التمويلية. - الارتفاع في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، تم تعويضه جزئيا: - بزيادة الإيرادات من العمولات الخاصة.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى "حققت الشركة صافي ربح بلغ 6.31 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 11.03 مليون ريال للربع السابق خلال 2023، بانخفاض قدره 42.81 في المائة. يعود سبب الانخفاض بصافي الربح بشكل أساسي إلى: - الارتفاع بالتكاليف التمويلية. - ارتفاع في مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة. -ارتفاع المصاريف التشغيلية، بالمقابل تم تعويضه جزئيا: - بزيادة الإيرادات من العمولات الخاصة. "