6 ملايين ريال صافي أرباح أملاك في الربع الثاني

أعلنت شركة "أملاك العالمية" للتمويل النتائج المالية الأولية للربع الثاني حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 6 ملايين ريال.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|72,833
|69,822
|4.31
|68,918
|5.68
|صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|41,642
|51,136
|-18.57
|42,365
|-1.71
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|42,086
|54,782
|-23.18
|42,510
|-1
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|7,891
|31,941
|-75.3
|12,994
|-39.27
|صافي الربح (الخسارة)
|6,313
|28,560
|-77.89
|11,039
|-42.81
|إجمالي الدخل الشامل
|13,675
|33,952
|-59.72
|6,058
|125.73
|إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|3,450
|-7,875
|-
|1,182
|191.88
|إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|30,745
|30,716
|0.09
|28,334
|8.51
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات
|141,751
|137,220
|3.3
|صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات
|84,007
|103,613
|-18.92
|إجمالي ربح (خسارة) العمليات
|84,596
|107,047
|-20.97
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة
|20,885
|62,991
|-66.84
|صافي الربح (الخسارة)
|17,352
|55,684
|-68.84
|إجمالي الدخل الشامل
|19,733
|73,176
|-73.03
|إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة)
|1,182,250
|1,187,187
|-0.41
|الموجودات
|3,554,912
|3,412,773
|4.16
|الاستثمارات
|893
|9,878
|-90.96
|محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار)
|3,339,521
|3,292,391
|1.43
|إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي
|4,632
|-12,588
|-
|إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى
|59,079
|56,644
|4.3
|ودائع العملاء
|-
|-
|-
|ربحية (خسارة) السهم
|0.19
|0.61
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى
|"حققت الشركة صافي ربح بلغ 6.31 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 28.56 مليون ريال للربع المماثل من 2022 بانخفاض قدره 77.90 في المائة.
يعود سبب الانخفاض بصافي الربح بشكل أساسي إلى:
- الارتفاع بالتكاليف التمويلية.
- الارتفاع في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، تم تعويضه جزئيا:
- بزيادة الإيرادات من العمولات الخاصة.
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى
|"حققت الشركة صافي ربح بلغ 6.31 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 11.03 مليون ريال للربع السابق خلال 2023، بانخفاض قدره 42.81 في المائة.
يعود سبب الانخفاض بصافي الربح بشكل أساسي إلى:
- الارتفاع بالتكاليف التمويلية.
- ارتفاع في مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة.
-ارتفاع المصاريف التشغيلية، بالمقابل تم تعويضه جزئيا:
- بزيادة الإيرادات من العمولات الخاصة.
"
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى
|"حققت الشركة صافي ربح بلغ 17.35 مليون خلال الفترة الحالية مقابل 55.68 مليون للفترة نفسها خلال 2022 بانخفاض قدره 68.84 في المائة
يعود سبب الانخفاض بصافي الربح بشكل أساسي إلى:
- ارتفاع التكاليف التمويلية.
- الارتفاع في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
- ارتفاع المصاريف التشغيلية وتم تعويضه جزئيا:
- بزيادة الإيرادات من العمولات الخاصة.
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