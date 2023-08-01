المجموعة السعودية تربح 120 مليون ريال في الربع الثاني

1) ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة خلال الربع الحالي، بسبب التوقف غير المجدول لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات خلال الربع السابق من العام الحالي.

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى