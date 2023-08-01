المجموعة السعودية تربح 120 مليون ريال في الربع الثاني

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي النتائج المالية الأولية للربع الثاني حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 120 مليون ريال.
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|-
|-
|-
|-
|-
|إجمالي الربح (الخسارة)
|-
|-
|-
|-
|-
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|119
|299
|-60.2
|-237
|-
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|120
|284
|-57.75
|-242
|-
|إجمالي الدخل الشامل
|120
|284
|-57.75
|-242
|-
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|-
|-
|-
|إجمالي الربح (الخسارة)
|-
|-
|-
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|-118
|672
|-
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|-121
|519
|-
|إجمالي الدخل الشامل
|-121
|519
|-
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|10,566
|11,396
|-7.28
|ربحية (خسارة) السهم
|-0.16
|0.88
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|بند
|توضيح
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى
|- يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
1) انخفاض حصة المجموعة في المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة انخفاض أسعار المنتجات.
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى
|- يعود سبب تحسن نتائج الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
1) ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة خلال الربع الحالي، بسبب التوقف غير المجدول لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات خلال الربع السابق من العام الحالي.
2) انخفاض الزكاة.
|يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى
|يعود سبب تحقيق خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة لخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة
1) انخفاض أسعار بيع المنتجات.
2) التوقف غير المجدول لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات خلال الفترة الحالية من العام الحالي.
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