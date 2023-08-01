وصول أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية بطاقة استيعابية 24.3 ألف حاوية قياسية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، أمس، وصول سفينة الحاويات MSC LORETO التابعة للخط الملاحي السويسري MSC إلى ميناء جدة الإسلامي، بطول يصل إلى 400 متر وعرض 61.3 متر، وعمق يتجاوز 33 مترا، وبطاقة استيعابية 24.346 ألف حاوية قياسية، وغاطس 17 مترا، وتعد أكبر سفينة حاويات تصل إلى الموانئ السعودية، إذ تبلغ مساحة سطحها نحو 24 ألف متر مربع، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 22.5 عقدة.

ويعزز وصول السفينة الضخمة إلى ميناء جدة الإسلامي من ميزته التنافسية، ويؤكد تطور البنية التحتية له التي تؤهله لاستقبال سفن الحاويات العملاقة، إذ شهد ضمن عمليات التطوير تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية، إضافة إلى عمليات التوسعة المستمرة، وعقود الإسناد التجاري، التي أسهمت في رفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بالميناء، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70 في المائة لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية بحلول 2030.

وتنقل السفينة MSC LORETO مجموعة واسعة من البضائع من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، مثل الآلات والبلاستيك والمطاط والإلكترونيات والأثاث، وهي جزء من سلسلة من ست سفن عملاقة، كما أنها مجهزة بتقنيات وميزات حديثة تجعلها فعالة في استخدام الطاقة والوقود.

ويوضح اختيار السفينة العملاقة لميناء جدة الإسلامي قوة الحركة التجارية بالميناء بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر في التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع، كما يعزز الكفاءة التشغيلية، والربط الملاحي بين المملكة والعالم، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا ومحور ربط القارات الثلاث.

يذكر أن ميناء جدة الإسلامي استقبل عام 2021 أول وأكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بشكل كامل بالغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة بنظام LNG، وذلك في زيارتها الأولى للمملكة، ويمتاز بإمكانات تشغيلية تجعله واحدا من أهم الموانئ الكبرى في المنطقة القادرة على كسب ثقة الخطوط البحرية العالمية، وجذب السفن العملاقة لزيادة مناولة البضائع.