تراجع مشاريع الإسكان الجديدة في اليابان أكثر من التوقعات .. 811 ألف وحدة في يونيو

أظهرت بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية الصادرة أمس، تراجع عدد مشاريع الإسكان التي بدأ العمل بها في اليابان خلال حزيران (يونيو) بأكثر من التوقعات بعد ارتفاعه في الشهر السابق.

وذكرت الوزارة أن المشاريع الجديدة تراجعت بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.2 في المائة فقط بعد ارتفاعها في أيار (مايو) بنسبة 3.5 في المائة، وكان أول ارتفاع لها منذ أربعة أشهر.

كما أظهرت بيانات الوزارة انكماش المشاريع الجديدة في كل الفئات سواء التمليك أو الإيجار أو التي تبنى لغرض البيع.

وانخفضت المشاريع التي بدأ العمل بها خلال يونيو إلى 811 ألف وحدة، مقابل 862 ألف وحدة في مايو، بحسب "الألمانية".

في الوقت نفسه أظهرت البيانات أيضا ارتفاع طلبيات التشييد التي تلقتها أكبر 50 شركة مقاولات في اليابان بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 في المائة خلال الشهر السابق.

إلى ذلك، أظهرت بيانات مكتب الوزراء الياباني، أمس، تحسن مؤشر ثقة المستهلكين للشهر الخامس على التوالي خلال تموز (يوليو)، ليصل لأعلى مستوى منذ 19 شهرا.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 37.1 نقطة الشهر الماضي مقارنة بـ36.2 في يونيو.

وزاد المؤشر، الذي يعكس رغبة الأسر في شراء السلع المعمرة إلى 31.1 مقارنة بـ29.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر نمو الدخل بواقع 0.3 نقطة ليصل إلى 39.2. في حين أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أمس، نمو الناتج الصناعي لليابان خلال يونيو بنسبة 2 في المائة على أساس شهري.

وجاء نمو الناتج الصناعي أقل من توقعات المحللين التي كانت 2.4 في المائة بعد انكماشه بمعدل 2.2 في المائة خلال مايو.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 4.2 في المائة سنويا خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه، عدلت الوزارة تقييمها للناتج الصناعي، وقالت: إنه يظهر مؤشرات إلى النمو بوتيرة معتدلة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال يونيو بنسبة 0.4 في المائة شهريا إلى 13.225 تريليون ين (93.7 مليار دولار).

كان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 0.2 في المائة بعد ارتفاعها خلال مايو بنسبة 1.4 في المائة، وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة 1.3 في المائة، وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر قبل الماضي بنسبة 5.9 في المائة، ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعها بنسبة 5.8 في المائة خلال الشهر السابق.