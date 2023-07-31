الإيرادات الضريبية لكوريا تتراجع 31 مليار دولار مع ركود سوق العقارات

أظهرت بيانات أمس، أن الإيرادات الضريبية لكوريا الجنوبية انخفضت بمقدار 39.7 تريليون وون (31.1 مليار دولار) على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام وسط ركود سوق العقارات.

ووصلت الإيرادات الضريبية إلى 178.5 تريليون وون في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) انخفاضا من 218.3 تريليون وون في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.

وجمعت الحكومة 18.4 تريليون وون كإيرادات ضريبية في يونيو وحده، بانخفاض 3.3 تريليونات وون عن الفترة نفسها من العام السابق.

وعزت الوزارة التراجع إلى انخفاض مبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية المحصلة وسط تراجع عدد المعاملات العقارية.

وانخفضت ضريبة الدخل بمقدار 11.6 تريليون وون إلى 57.9 تريليون وون في النصف الأول، بينما تراجعت ضريبة الشركات بمقدار 16.8 تريليون وون إلى 46.7 تريليون وون وسط أرباح ضعيفة.

وجمعت الحكومة 6.8 تريليون وون في ضريبة الدخل بانخفاض 2.1 تريليون وون على أساس سنوي في يونيو وحده، وفقا للبيانات.

وارتفع حجم ضريبة الشركات بمقدار 500 مليار وون إلى 3.1 تريليون وون، بينما ظلت إيرادات ضريبة الميراث وضريبة الهدية عند 1.1 تريليون وون دون تغيير، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وانخفضت ضريبة معاملات الأوراق المالية التي فقدت قوتها وسط الغموض الاقتصادي، بمقدار 100 مليار وون على أساس شهري إلى 400 مليار وون.

وكشفت كوريا الجنوبية عن مشروع قانون الضريبة المعدل الذي يركز على توفير تخفيضات ضريبية للشركات وتقليل الأعباء المالية على الناس لمواجهة تباطؤ طويل الأمد وإعادة تنشيط الاقتصاد. ويشمل مشروع القانون المعدل تدابير لتقديم مزيد من التخفيضات الضريبية إلى منتجي المحتوى الترفيهي وشركات الأدوية البيولوجية، إضافة إلى تعاقب الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقالت وزارة المالية: إن السياسة الجديدة تم تصميمها بهدف توفير مساحة أكبر للشركات والأفراد لتوسيع إنفاقهم وتعزيز عائداتهم الضريبية في نهاية المطاف. إلى ذلك، قالت وزارة الصناعة في سيئول: إن وزير الصناعة الكوري الجنوبي التقى أمس وفد الكونجرس الأمريكي، وناقش القضايا التجارية والصناعية الثنائية، بما في ذلك قانون خفض التضخم وقانون الرقائق والعلوم.

وجاء الوفد المكون من ثمانية أعضاء من الحزبين الأمريكيين إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات حول مختلف القضايا التجارية والصناعية، برئاسة جايسون سميث، الذي يرأس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي والمسؤول عن مراجعة وتقديم التوصيات بشأن الميزانيات الحكومية، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وخلال الاجتماع في سيئول، شدد وزير الصناعة لي تشانج-يانج، على ضرورة قيام الولايات المتحدة بوضع إرشادات مفصلة حول قواعد "الكيانات الأجنبية المعنية" (FEOC) التي تستثني شركات تصنيع البطاريات من الصين والدول الأخرى المعنية من الحوافز بموجب قانون خفض التضخم.