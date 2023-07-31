نشاط التصنيع الصيني ينكمش للشهر الرابع .. وخطة من 20 بندا لزيادة الاستهلاك

انكمش نشاط المصانع الصينية للشهر الرابع تواليا في تموز (يوليو)، بحسب بيانات نشرت أمس، فيما أصدرت السلطات تدابير جديدة بهدف إنعاش ثاني اقتصاد عالمي.

وبلغ مؤشر مديري مبيعات التصنيع PMI وهو مقياس رئيس 49.3 نقطة، أي دون عتبة الـ 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وفقا لأرقام المكتب الوطني للإحصاءات.

وأتت نتيجة يوليو أعلى بقليل مما كان مسجلا في يونيو عندما بلغ المؤشر 49 وكانت أفضل من التوقعات.

وقال جاو كينجه من المكتب الوطني للإحصاءات "المستوى العام للتصنيع استمر في التحسن".

وتواجه الصين صعوبات في تحسين نموها مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد - 19 بسبب ضعف إنفاق المستهلكين خصوصا.

وتراجع مؤشر PMI لغير التصنيع، الذي يقيس الشعور السائد في قطاعي الخدمات والبناء، إلى 51.5 نقطة الشهر الماضي، مقارنة بـ53.2 في يونيو مع تقلص النشاط في خدمات سوق رأس المال والعقارات.

ونجمت عن سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الأشهر الأخيرة، دعوات طالبت المسؤولين باعتماد إجراءات دعم.

وكشفت السلطات أمس عن خطة من 20 بندا لزيادة الاستهلاك تشمل دعما أكبر لاستهلاك الأسر ولقطاعي الثقافة والسياحة والاستهلاك الأخضر مثل السيارات الكهربائية. وقالت الصين أخيرا إن نموها الاقتصادي سجل 6.3 في المائة في الربع الثاني دون نسبة 7.1 في المائة التي توقعها استطلاع لآراء محللين أجرته "الفرنسية".

وأشار كبار مسؤولي البلاد إلى أن الاقتصاد يواجه "صعوبات وتحديات جديدة"، فضلا عن "مخاطر خفية في مجالات رئيسة".

وأشار جاو أمس إلى المستوى المنخفض للطلبيات الخارجية مشددا على "البيئة الخارجية المعقدة" والطلب الضعيف معتبرا أنهما من التحديات الأساسية أمام المصنعين الصينيين.

وطرحت أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين أمس، مجموعة كبيرة من الإجراءات لتعزيز الاستهلاك وسط الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام وتعزيز التنمية عالية الجودة.

ووفقا لإشعار أصدرته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، فقد تعهدت البلاد بتحفيز استهلاك مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات، من بينها سيارات الطاقة الجديدة والأجهزة المنزلية والإلكترونيات وخدمات المطاعم والقطاعان الثقافي والسياحي، إضافة إلى المناطق الريفية. كما تعهدت البلاد بدعم الطلب الكبير على الإسكان وتحسين المعيشة.

وقالت اللجنة في إشعارها، إنه لا ينبغي على السلطات المحلية الكشف عن إجراءات جديدة لتقييد شراء السيارات، وإنما ينبغي على المناطق التي لديها هذه الإجراءات التقييدية بالفعل على شراء السيارات، أن تحسن تلك الإجراءات من أجل التكيف مع الظروف المحلية.

وبحسب الإشعار، ينبغي بذل جهود لإنشاء بنية تحتية عالية الجودة للشحن وتعزيز استخدام سيارات الطاقة الجديدة في المناطق الريفية، والحفاظ على الحوافز الضريبية المواتية لمشتريات سيارات الطاقة الجديدة وتحسين هذه الحوافز.

وأوضح الإشعار أن اللجنة دفعت كذلك لاستهلاك الأجهزة المنزلية عن طريق طرح عمليات مبادلة للسلع المستعملة وإعادة تدوير الأجهزة المنزلية المستعملة.

كما ذكر الإشعار أن هذه الإجراءات، التي وافق عليها مجلس الدولة الصيني، تهدف إلى تحسين تنفيذ استراتيجية توسيع الطلب المحلي، وإفساح المجال كاملا للدور الأساسي للاستهلاك في تحفيز النمو الاقتصادي، واستدامة التنمية عالية الجودة لدى البلاد.

إلى ذلك، أظهرت بيانات تقرير صناعي أصدره الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، أن قطاع اللوجستيات في الصين حافظ على زخم الانتعاش خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع الطلب في السوق بشكل متواضع.

وبحسب البيانات، فإنه خلال الفترة المذكورة، ارتفعت الخدمات اللوجستية الاجتماعية 4.8 في المائة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 160.6 تريليون يوان (نحو 22.51 تريليون دولار).

وأشارت البيانات إلى أن الخدمات اللوجستية للمنتجات الصناعية ارتفعت 3.8 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن الربع الأول من هذا العام.

وأوضحت البيانات أن إجمالي إيرادات قطاع اللوجستيات ارتفع 5.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 6.3 تريليون يوان خلال هذه الفترة. وعلى الرغم من التحديات الماثلة، لا يزال الاتحاد واثقا بآفاق نمو القطاع لهذا العام بأكمله، عازيا ذلك إلى إمكانات القطاع الهائلة ومرونته القوية.

من جهة أخرى، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين، إن البلاد ستعزز بقوة التنمية والإصلاح، مع الالتزام بالمبدأ العام المتمثل في جعل الاستقرار الاقتصادي أولوية قصوى والسعي لتحقيق التقدم مع ضمان الاستقرار.

وسلطت اللجنة الضوء على ست مهام في الاجتماع.

وتشمل المهام تكثيف تنظيم السياسات الكلية، وتشجيع الاستهلاك وزيادة الاستثمار، ودعم تنمية الاقتصاد الحقيقي، وتعميق الإصلاح والانفتاح، وتعزيز أساس الأمن الاقتصادي، وضمان وتحسين الرفاهية العامة، وفقا للاجتماع.

وقال إن الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة قوية وإمكانات كبيرة والكثير من الحيوية وإن الأسس الإيجابية طويلة الأجل لاقتصاد البلاد لم تتغير.

في حين عزز بنك التنمية الصيني، أحد بنوك السياسات في البلاد، دعمه المالي لمشاريع رئيسة للحفاظ على المياه في أنحاء البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأثناء تلك الفترة، أصدر البنك قروضا بقيمة 110.2 مليار يوان (نحو 14.45 مليار دولار) لتعزيز بناء هذه المشاريع.

حتى الوقت الراهن، قدم البنك دعما ماليا لبناء مشاريع رئيسة لتحويل المياه وتخصيص موارد المياه والري ومشاريع أخرى، بهدف تعزيز إمدادات المياه في البلاد وضمان الأمن المائي.

وفي هذا الصدد، ونظرا لأن الصين تمر حاليا بمرحلة حاسمة للوقاية من الفيضانات، أصدر البنك قروضا للمساهمة في تقوية السدود وصيانة خزانات المياه المتهالكة، وعزز المساعدة المالية لمواجهة الكوارث.