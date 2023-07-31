إعادة تدوير عبوات الألمنيوم في البرازيل .. صناعة بمليارات الدولارات

تستخدم شيرلي أباريسيدا دي سوزا، قدمها لسحق عبوات المشروبات الفارغة التي تجمعها من أزقة أحد أحياء ساو باولو الفقيرة.

إنه مصدر رزقها وأمر حيوي لأهداف حماية البيئة في البرازيل.

بفضل نحو مليون جامع مثلها، أعادت البلاد للمرة الأولى في 2022، تدوير عبوات من الألمنيوم بما يعادل ما تنتجه منها، وفقا لبيانات من "ريسيكلا لاتاس" الجمعية، التي تمثل القطاع.

وتعد البرازيل رائدة على مستوى العالم في إعادة تدوير عبوات المشروبات، وقد تفوقت في هذا الشأن على الاتحاد الأوروبي الذي يعيد تدوير 73 في المائة منها والولايات المتحدة 60 في المائة، وفقا لقواعد البيانات الخاصة بهما.

وبحسب "الفرنسية"، تقول منظمة ريسيكلا لاتاس: إن جهود إعادة التدوير في البلاد أسهمت في منع انبعاث نحو 16.5 مليون طن من غازات الدفيئة في الأعوام العشرة الماضية.

لكن بالنسبة إلى أباريسيدا دي سوزا، فإن جمع العبوات مسألة بقاء،

تجمعها من الشارع، من حاويات قمامة أو مطامر نفايات، وتبيعها لمراكز التجميع التي ترسل العبوات إلى معامل إعادة التدوير، وهي تكسب نحو 20 ريالا، أي ما يزيد قليلا على أربعة دولارات في اليوم.

وتقول هذه المرأة البالغة 38 عاما: إن ذلك المبلغ "يكفي لشراء الضروريات، علبة أرز وفاصوليا سوداء وأحيانا لحوم".

وبالتالي، من خلال هذا العمل، يمكنها تربية خمس بنات في حي تسكنه الطبقة العاملة في كبرى مدن أمريكا اللاتينية.

وتخرج دي سوزا من المنزل كل يوم عند الفجر لجمع أكبر عدد ممكن من العبوات.

يتطلب الأمر نحو 70 كيس قمامة أسود لجمع كيلوجرام من الألمنيوم الذي يباع بما يزيد قليلا على دولار أمريكي واحد.

وتضيف، أن العمل "تقليد عائلي" بدأته والدتها مذ كانت في الـ15.

وتوضح "يباع الألمنيوم بسعر أعلى من المواد الأخرى مثل الكرتون، وهو أخف في الحمل".

من جهتها، تقول ألين سوزا دا سيلفا، الناشطة في جمعية "أنكات"، التي تمثل جامعي المواد القابلة لإعادة التدوير، إن هناك "كثيرا من المنافسة" في جمع العبوات التي يمكن إعادة استخدامها إلى ما لا نهاية.

ويبلغ معدل إعادة تدوير المواد الأخرى في البرازيل أقل بكثير من معدل إعادة تدوير العبوات، نحو 4 في المائة في المتوسط.

في 2022، أعيد تدوير نحو 430 ألف طن من العبوات، وفقا لريناتو باكيت، مدير "ريسيكلا لاتاس"، الذي تستخدم الحكومة البرازيلية بياناتها مرجعا.

منذ 2010، عندما وقع مصنعو المشروبات اتفاقا مع السلطات البرازيلية، ارتفعت أرقام إعادة تدوير الألمنيوم في بلد يستهلك كل فرد من سكانه البالغ عددهم 200 مليون تقريبا نحو 156 عبوة كل عام.

يستغرق الأمر "60 يوما في المتوسط" لعبوة تم شراؤها من متجر سوبرماركت لتظهر على الرفوف مجددا بعد إعادة التدوير، بحسب دانيلو ماتشادو، المسؤول في شركة Latasa-Garimpeiro Urbano لإعادة التدوير.

ويضيف هذا القطاع نحو 1.25 مليار دولار إلى الاقتصاد البرازيلي كل عام. لكن أولئك الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع يعيشون حياة محفوفة بالأخطار مع قليل من الحماية الاجتماعية.

في يناير، حصلوا على تكريم خاص في حفلة تنصيب الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مع سوزا دا سيلفا من بين مجموعة من الناشطين اختيرت لتقدم له الوشاح الرئاسي.