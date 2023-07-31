النائب الأول لحاكم مصرف لبنان: نحن أمام مفترق طرق .. سنقيد إقراض الدولة المثقلة بالديون

دعا وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان أمس الحكومة إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها لمعالجة الأزمة المالية العميقة، مبينا أنه سيقيد إقراض البنك المركزي للدولة المثقلة بالديون.

ومن المقرر أن يتولى منصوري مؤقتا منصب الحاكم بعد فشل تعيين خليفة لرياض سلامة رغم أن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية منذ أربعة أعوام أسقطت كثيرا من اللبنانيين في براثن الفقر وتسببت في تجميد أموال المودعين.

غادر أمس سلامة (73 عاما) مصرف لبنان بعد 30 عاما قضاها في المنصب شابها في الأعوام الأخيرة انهيار مالي أصاب النظام المصرفي بالشلل إلى جانب تهم فساد وجهت إليه في الداخل والخارج، وهي التهم التي ينفيها.

الإخفاق في تعيين محافظ جديد صورة من صور عجز أوسع نطاقا جعل لبنان بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا رئيس، ليزيد الفراغ في دولة تعاني حالة الشلل بسبب الانهيار المالي المستمر منذ أربعة أعوام.

ووصف منصوري سياسة إقراض الدولة في السابق بغير المستدامة، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في مقر مصرف لبنان قال فيه: إن القيادة الجديدة للبنك المركزي تخطط لفرض قيود صارمة على متى يمكن للبنك المركزي إقراض الحكومة، وإن هذا التمويل يجب أن يتوقف تدريجيا. وأكد أن إقراض الدولة يجب أن يكون مشروطا بالسداد للمصرف. وأشار إلى أنه يتعين على السلطات أيضا التخلص التدريجي من منصة تداول مثيرة للجدل تعرف باسم "صيرفة" ورفع ربط العملة المحلية.

وقال منصوري "نحن أمام مفترق طرق. أؤكد لكم.. لن يتم التوقيع على أي صرف بتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك".

وأضاف منصوري "في الواقع نحن ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي وتحت رقابته تكون ضمن سلة متكاملة تسمح بالبدء بورشة إصلاح حقيقية من خلال إقرار القوانين الإصلاحية".

تمخض عن الأزمة ظهور مجموعة من أسعار الصرف لليرة التي انخفضت قيمتها بنحو 98 في المائة منذ 2019.

وقال منصوري "توحيد سعر الصرف وتحريره سيتم دون تدخل مصرف لبنان ولا صرف أموال إضافية"، بحسب "رويترز". كما قال: إنه يتعين على السلطات التخلص التدريجي من منصة صيرفة.

الفرصة النهائية

قال صندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو): إن الأزمة تفاقمت بسبب تعارض مصالح خاصة مع إصلاحات مهمة.

ودعا منصوري (51 عاما) الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تشكل قانون لمراقبة رأس المال وقانون لإعادة الهيكلة المالية وميزانية الدولة لعام 2023 في غضون ستة أشهر، قائلا: إن هذه هي "الفرصة النهائية" للبنان لسن التغييرات وإلغاء تجميد الودائع.

وقال: إن الطريقة الوحيدة لوقف اعتماد الدولة على تمويل البنك المركزي هي تحسين المالية العامة.

جاء تعيين منصوري، وهو شيعي، مع ثلاثة نواب آخرين للحاكم في يونيو 2020. ويتم اختيار قيادات المصرف المركزي من خلال نظام لتقاسم السلطة بين الطوائف، الذي يحكم اختيارات المناصب العليا الأخرى في لبنان.

انتهاء ولاية سلامة

انتهت أمس ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد.

وسيتسلم النائب الأول وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، في انتظار أن تجد القوى السياسية حلا في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية.

ويتطلب تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقا سياسيا يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ تسعة أشهر.

وكان منصوري هدد بالاستقالة قبل أسابيع للضغط من أجل تعيين خلف لسلامة، إلا أنه تراجع عنها بعد تقارير عن حصوله على ضمانات من الطبقة الحاكمة بإقرار خطة توقف تدريجيا تمويل الدولة وتتضمن قوانين إصلاحية ولا تتيح الإنفاق الزائد من الاحتياطي الإلزامي الذي نضب خلال الأزمة.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق بدأ مع امتناع الحكومة اللبنانية عن دفع ديونها المستحقة إلى المصارف، ما أسهم، إضافة إلى عوامل أخرى، في شح السيولة وفرض المصارف قيودا مشددة على المودعين وتتالي الأزمات المالية.

وبحسب قانون النقد والتسليف، يعين الحاكم لولاية من ستة أعوام، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، المنصب الشاغر في البلاد.

ويعد عهد سلامة الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، من الأطول في العالم لحكام المصارف المركزية.

وكان سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، بات يحمل مع أركان الطبقة الحاكمة مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، بات أغلب السكان تحت خط الفقر.وتحمل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة، الذي كان يعد عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وأوصلت البلاد لما هي عليه.

لكن سلامة دافع مرارا عن نفسه، مؤكدا أن المصرف المركزي "مول الدولة".

ورغم الانهيار المالي، يواصل المصرف المركزي فتح اعتمادات للحكومة لتدفع مصاريفها من رواتب وشراء مواد أساسية إلخ.. وعد منصوري وقف تمويل الدولة يجب أن يتم تدريجيا "خلال فترة انتقالية"، مشيرا إلى أن أي تمويل مؤقت للدولة، الذي يتضمن رواتب الموظفين، الأدوية المستعصية، القوى الأمنية واحتياجاتها ومستلزمات الإدارة، يجب أن يكون مشروطا بضرورة إعادة الحكومة للأموال عبر تحسين الجباية.

وشدد منصوري على ضرورة عدم المس بالاحتياطي الإلزامي الذي تراجع إلى عشرة مليارات دولار مقابل 36 مليار دولار في 2017.