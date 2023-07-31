ارتفاع حركة السفن في الموانئ السعودية 8 % خلال 2022

ارتفعت حركة السفن في موانئ السعودية خلال 2022 بنسبة 8.06 في المائة مقارنة بـ 2021.

وبحسب "الهيئة العامة للإحصاء"، فقد بلغ إجمالي حركة السفن 14,266 سفينة، تصدرها ميناء جدة الإسلامي بـ 3,907 سفينة، يليه ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع بـ 2,228 سفينة، ثم ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بـ 2,167 سفينة.

وبلغت كمية الصادرات من الموانئ السعودية خلال العام الماضي 228.8 مليون طن، فيما بلغت كمية الواردات 128.6 مليون طن، وكان ميناء ينبع الأعلى من حيث الصادرات بـ 99.04 مليون طن، بينما كان ميناء جدة الأعلى من حيث الواردات بـ 33.19 مليون طن.