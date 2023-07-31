إعادة تدوير الألمنيوم في البرازيل .. صناعة بمليارات الدولارات

تستخدم شيرلي أباريسيدا دي سوزا قدمها لسحق عبوات المشروبات الفارغة التي تجمعها من أزقة أحد أحياء ساو باولو الفقيرة : إنه مصدر رزقها وأمر حيوي لأهداف حماية البيئة في البرازيل.

وبفضل مليون جامع مثلها، أعادت البلاد للمرة الأولى في 2022، تدوير عبوات من الألمنيوم بما يعادل ما تنتجه منها وفقا لبيانات من "ريسيكلا لاتاس"، الجمعية التي تمثل القطاع.

وتعد البرازيل رائدة على مستوى العالم في إعادة تدوير عبوات المشروبات، وقد تفوقت في هذا الشأن على الاتحاد الأوروبي الذي يعيد تدوير 73 في المائة منها وأمريكا 60 في المائة وفقا لقواعد البيانات الخاصة بهما.

وتقول منظمة "ريسيكلا لاتاس" إن جهود إعادة التدوير في البلاد ساهمت في منع انبعاث 16.5 مليون طن من غازات الدفيئة في الأعوام العشرة الماضية.

لكن بالنسبة إلى أباريسيدا دي سوزا، فإن جمع العبوات مسألة بقاء، تجمعها من الشارع، من حاويات قمامة أو مطامر نفايات، وتبيعها إلى مراكز التجميع التي ترسل العبوات إلى معامل إعادة التدوير، وهي تكسب 20 ريالا، (4 دولارات)، في اليوم.

وتقول هذه المرأة البالغة 38 عاما لـ "فرانس برس"، إن ذلك المبلغ "يكفي لشراء الضروريات، علبة أرز وفاصوليا سوداء وأحيانا لحوم"، وبالتالي من خلال هذا العمل، يمكنها تربية 5 بنات في حي تسكنه الطبقة العاملة في كبرى مدن أمريكا اللاتينية.

"تقليد عائلي"

وتخرج دي سوزا من المنزل كل يوم عند الفجر لجمع أكبر عدد ممكن من العبوات. يتطلب الأمر 70 كيس قمامة أسود لجمع كيلوجرام ألمنيوم يباع بنحو دولار، وتضيف أن العمل "تقليد عائلي" بدأته والدتها مذ كانت في الـ 15، وتوضح "يباع الألمنيوم بسعر أعلى من المواد الأخرى مثل الكرتون، وهو أخف في الحمل".

من جهتها، تقول ألين سوزا دا سيلفا الناشطة في جمعية "أنكات" التي تمثل جامعي المواد القابلة لإعادة التدوير إن هناك "الكثير من المنافسة" في جمع العبوات التي يمكن إعادة استخدامها إلى ما لا نهاية.

ويبلغ معدل إعادة تدوير المواد الأخرى في البرازيل أقل بكثير من معدل إعادة تدوير العبوات: 4 في المائة في المتوسط، في 2022، أعيد تدوير 430 ألف طن من العبوات، وفقا لريناتو باكيت، مدير "ريسيكلا لاتاس" الذي تستخدم الحكومة البرازيلية بياناتها كمرجع.

156 عبوة للفرد منذ 2010، عندما وقع مصنعو المشروبات اتفاقا مع السلطات البرازيلية، ارتفعت أرقام إعادة تدوير الألمنيوم في بلد يستهلك كل فرد من سكانه البالغ عددهم 200 مليون، 156 عبوة كل عام.

ويستغرق الأمر 60 يوما في المتوسط لعبوة تم شراؤها من متجر سوبرماركت لتظهر على الرفوف مجددا بعد إعادة التدوير، بحسب دانيلو ماتشادو، المسؤول في شركة Latasa Garimpeiro Urbano لإعادة التدوير.

ويضيف هذا القطاع 1.25 مليار دولار إلى الاقتصاد البرازيلي كل عام. لكن أولئك الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع يعيشون حياة محفوفة بالأخطار مع القليل من الحماية الاجتماعية.

في 1 يناير، حصلوا على تكريم خاص في حفلة تنصيب الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مع سوزا دا سيلفا من بين مجموعة من الناشطين اختيرت لتقدم له الوشاح الرئاسي.