أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الإثنين أن إيرادات السياحة في تركيا قفزت 23.1 في المائة إلى 12.98 مليار دولار في الربع الثاني من العام، ليواصل القطاع أداءه القوي.
وكانت الإيرادات قد ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4 بالمائة عن العام السابق إلى مستوى غير مسبوق عند 46.28 مليار دولار، إذ تلاشت آثار الجائحة التي استمرت فترة طويلة ودفعت تداعيات حرب أوكرانيا عدد الوافدين الروس للزيادة.
إيرادات السياحة التركية تقفز 23 % خلال الربع الثاني 2023
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الإثنين أن إيرادات السياحة في تركيا قفزت 23.1 في المائة إلى 12.98 مليار دولار في الربع الثاني من العام، ليواصل القطاع أداءه القوي.
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