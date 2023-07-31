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أخبار اقتصادية- عالمية

إيرادات السياحة التركية تقفز 23 % خلال الربع الثاني 2023

إيرادات السياحة التركية تقفز 23 % خلال الربع الثاني 2023

"الاقتصادية" من الرياض

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الإثنين أن إيرادات السياحة في تركيا قفزت 23.1 في المائة إلى 12.98 مليار دولار في الربع الثاني من العام، ليواصل القطاع أداءه القوي.
وكانت الإيرادات قد ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4 بالمائة عن العام السابق إلى مستوى غير مسبوق عند 46.28 مليار دولار، إذ تلاشت آثار الجائحة التي استمرت فترة طويلة ودفعت تداعيات حرب أوكرانيا عدد الوافدين الروس للزيادة.

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السياحة التركية الاقتصاد التركي

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