فريق Porsche Coanda بطلا لـ ESL R1 ضمن موسم الجيمرز : أرض الأبطال

تمكن فريق Porsche Coanda Esports Racing Team من الفوز بلقب بطولة ESL R1 برعاية أرامكو التي تعد أحد بطولات منافسات النخبة ضمن موسم الجيمرز : أرض الأبطال (أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم) ليحصلوا بذلك على كأس البطولة وجائزة المركز الأول 250 ألف دولار من إجمالي الجوائز التي تم رصدها للمنافسات والبالغة مليون دولار.

واحتضنت Battle Royale ببوليفارد رياض سيتي، المنافسات التي استمرت لـ 4 ايام من 27 إلى 30 يوليو، وشارك فيها 12 فريقا عالميا من نخبة الفرق في اللعبة الشهيرة رينسبورت وهم : Porsche Coanda Esports Racing Team و R8G Esports و MOUZ و G2 Esports و Team Redline و Mercedes-AMG Petronas Esports Team و Mercedes-AMG Team Williams Esports و Heroic و Apex Racing Team و FURIA Esports و BMW M Team BS+COMPETITION و FaZe Clan، وكان المركز الثاني في البطولة من نصيب فريق Team Redline حيث حصل على 150 ألف دولار، وجاء في المركز الثالث فريق G2 Esports وحصل على 100 ألف دولار، وذهبت جائزة المركز الرابع البالغة 50 ألف دولار لفريق MOUZ.

وعلق الأسترالي جوشوا روجرز سائق فريق Porsche Coanda Esports Racing Team قائلا "سعداء جدا بهذا الانتصار، لقد كانت 4 أيام طويلة بالفعل، ومن الرائع أن نختتمها بالفوز، وكان من المتوقع وجود الكثير من الضغط خلال البطولة، ولكنني شخصيا من النوع الذي يشعر بالراحة بشكل أكبر عند وجود مثل هذا النوع من الضغط، وهو ما ساعدني خلال البطولة، وأشعر بالفرح لتمكني من المساهمة في الحصول على هذا الكأس".

وقال زميله في الفريق ومواطنه دين وارن "لقد كانت بطولة صعبة للغاية، حيث نبدأ جميعا في منتصف اليوم وننتهي من المنافسات عند منتصف الليل وأحيانا بعد ذلك، وبالطبع يضاف إلى ذلك مواجهة أفضل السائقين على مستوى العالم، وهو ما صعب المهمة طوال فترة البطولة، ومع ذلك فإن التجربة كانت رائعة وسعداء بتحقيق الفوز"، وقال زميلهما الأمريكي ميتشل دي يونغ "تجربتنا في موسم الجيمرز : أرض الأبطال، رائعة بكل المقاييس، مقر إقامة البطولة مميز، ويعاملك الجميع بلطف وبتعاون، وتشرفنا حقا بأن نكون جزءا من هذا الحدث العظيم وبأن نخوض هذه التجربة الجميلة".

"موسم الجيمرز : أرض الأبطال" هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويقام في بوليفارد رياض سيتي، على مدار 8 أسابيع ابتداء من 6 يوليو، وسيمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين وبمجموع جوائز مالية 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، وبرامج تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية. ويختتم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.