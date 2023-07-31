الين ينهي سلسلة خسائر شهرية .. والدولار يتجه لخسارة شهرية

انخفض الين اليوم الإثنين، ليواصل خسائره من جلسة متقلبة في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن خفف بنك اليابان المركزي قبضته على أسعار الفائدة، رغم أنه يتجه على ما يبدو لتحقيق أول زيادة شهرية له منذ مارس في نهاية يوليو.

وأظهرت البيانات انخفاض نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يوليو، غير أن الأنباء عن اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز التعافي الاقتصادي المتعثر في البلاد رفعت المعنويات، وانخفض الين 0.5 في المائة إلى 141.92 مقابل الدولار في تعاملات آسيا، لكنه سيحقق على ما يبدو مكاسب تزيد عن 1.5 في المائة بنهاية الشهر.

وتراجعت العملة اليابانية بشدة يوم الجمعة، مع محاولة المتعاملين تحديد الآثار المترتبة على تحرك بنك اليابان للحفاظ على أسعار فائدة منخفضة للغاية، وجعل سياسته للتحكم في منحنى عوائد السندات أكثر مرونة، وتخفيف دفاعه عن وضع سقف طويل الأجل لأسعار الفائدة في ختام اجتماعه بشأن السياسة النقدية.

وارتفع الدولار في نهاية جلسة الجمعة 1.2 في المائة مقابل الين بعد أن انخفض 1 في المائة إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 138.05 ين، وارتفع اليوان بشكل طفيف في التعاملات خارج الصين، وسجل في أحدث تعاملات 7.1495 مقابل الدولار بعد أن تلقى بعض الدعم من إعلان من مجلس الدولة الصيني اليوم اتخاذ إجراءات لاستعادة وزيادة الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.

ويتجه الدولار إلى تحقيق خسارة شهرية مع احتمال أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة رفع أسعار الفائدة بعد زيادتها 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر الدولار 0.22 في المائة في أحدث التعاملات إلى 101.82 نقطة، لكنه يتجه إلى انخفاض شهري بنسبة 1 في المائة ليزيد خسارته للشهر الثاني على التوالي.

وانخفض اليورو 0.05 في المائة إلى 1.10065 دولار، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو واحد بالمئة، وارتفع الجنيه الاسترليني بشكل طفيف إلى 1.2850 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع إذ تشير التوقعات إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.