بدء استقبال طلبات التأهيل لمشروع تطوير حي الملك سلمان .. ارتقاء بالبيئة العمرانية

أعلنت أمانة منطقة الرياض بدء تقديم طلبات التأهيل للجهات الراغبة في الدخول في منافسة مشروع تطوير حي الملك سلمان، الذي يقع في قلب العاصمة وبمساحة 6.6 كيلو متر وبالقرب من حديقة الملك سلمان إلى جانب وجوده ضمن نطاق مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام.

وأكدت الأمانة أن جميع الطلبات التي ستدخل في المنافسة ستخضع للدراسة والتحليل والتدقيق، وفق معايير تراعي الجودة والكفاءة، موضحة أن نطاق أعمال المشروع تشمل تطوير شبكة الطرق الرئيسة والفرعية وإعادة تصميمها بما يتناسب مع التحسينات المرورية وتحديد مواقف السيارات، وتأهيل شبكة ممرات وأرصفة المشاة مع فصلها عن حركة المركبات، إلى جانب توفير مسارات تخدم حركة ذوي الإعاقة البصرية وأخرى مخصصة للدراجات الهوائية، بالإضافة لتحسين واجهات 18 مبنى وتطوير جميع الحدائق في الحي.

وبينت أن مشروع تطوير حي الملك سلمان يأتي بهدف الارتقاء بالبيئة العمرانية، وجعلها تفاعلية بما يرسخ من العلاقات الاجتماعية بين السكان ويعزز من مفهوم الأنسنة، إلى جانب رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستدامة الشاملة.

وأضافت أن المشروع سيراعى في تطويره تسهيل حركة السكان وتنقلاتهم، كما سيكون مركزا بيئيا وترفيهيا واقتصاديا متعدد الأنشطة، مواكبا لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض ومستهدفاتها الطموحة المنبثقة من برامج رؤية السعودية 2030.

يذكر أن موعد تقديم طلبات التأهيل بدأ أمس (30 يوليو) 2023 ويستمر حتى 20 من أغسطس المقبل عبر منصة "كفو".

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في مايو الماضي إطلاق مسمى "حي الملك سلمان" على حيي "الواحة" و"صلاح الدين" وتطويرهما، بهدف أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره، وإيجاد هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها، وذلك امتدادا لحرصه الكبير ودعمه لتنمية المدن، وتحقيقا لتحفيز النمو السكاني والاقتصادي.

ويعد تطوير حي الملك سلمان رافدا لمستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى أن تكون الرياض ضمن أفضل عشر مدن في العالم، حيث يعمل المشروع على تحقيق عدد من المستهدفات منها، رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية، وتعزيز الاستدامة الشاملة في الحي لرفع معدلات جودة الحياة، وإيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين السكان.

وسيراعى في تطوير الحي تسهيل حركة السكان وتنقلاتهم بين مختلف المواقع والمرافق، ليكون الساكن هو الأولوية في الحي وليست المركبات، وهي أحد أهم المفاهيم، التي تعمل عليها أمانة الرياض داخل المدينة.