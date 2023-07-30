5 أنواع منقرضة مرشحة للقب «طير القرن»

أدرجت خمسة أنواع منقرضة في الترشيحات للقب "طير القرن" الأكثر شعبية في نيوزيلندا، ويأمل منظمو المسابقة لفت الانتباه من خلال هذا الاستطلاع إلى الطيور المهددة بالانقراض.

وتثير مسابقة جمال الطيور السنوية في نيوزيلندا عادة جدلا كبيرا، وغاب عن مسابقة "طائر السنة" العام الفائت ببغاء كاكابو الممتلئ الذي يشبه كرة بولينج بريش أخضر الذي لا يستطيع الطيران.

واستبعد المنظمون من مسابقة 2022 هذا الطير الذي سبق أن فاز مرتين باللقب، سعيا منهم إلى إعطاء فرصة للأنواع الأقل شعبية.

وأثار السماح بفوز خفاش محلي باللقب في 2021 غضبا أيضا.

وستحتفل جمعية "فورست آند بيرد" التي تنظم المسابقة بذكراها المئوية بتتويج الطير الأكثر شعبية في نيوزيلندا خلال الأعوام الـ100 الأخيرة حتى لو كانت بعض الأنواع التي يمكن أن تفوز موجودة.

ووفق ما ذكرت "الفرنسية"، قالت نيكولا توكي الرئيسة التنفيذية لـ"فورست آند بيرد" في احتفال إطلاق المسابقة، "نحن نبحث عن الطائر الذي استحوذ على قلوب النيوزيلنديين خلال القرن الـ20".

ورشحت الجمعية البيئية 75 نوعا لمسابقة "طير القرن" التي يعتقد أن خمسا منها قد انقرضت في نيوزيلندا.

ومن بين هذه الأنواع طير هويا الذي يعود آخر ظهور مؤكد له إلى 1907.

ويمكن للناخبين أيضا أن يختاروا البومة الضاحكة المعروفة أيضا باسم "ويكاو"، التي فقد أثرها منذ 1914.

وأشارت توكي إلى أنها تأمل أن تؤدي إضافة أنواع منقرضة إلى إثارة الاهتمام بالطيور المهددة بالانقراض.

وأضافت توكي أن الأنواع المنقرضة حاليا هي "تذكير مفجع بخسارة التنوع الأحيائي المذهل".