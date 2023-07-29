مهرجان ولي العهد للهجن: رفع قيمة جائزة سيف ولي العهد إلى 1.75 مليون ريال

قررت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن رفع قيمة جائزة سيف ولي العهد من مليون ريال، إلى مليون وسبعمئة وخمسين ألف ريال كونها الهدف الأغلى والأول لملاك الهجن، فالحاصل عليه يحمل لقبا تاريخيا لمسيرة الملاك والفوز للأكثر نقاطا.

وسيتوج صاحب المركز الأول بسيف ذهبي وبمبلغ مليون ريال، وصاحب المركز الثاني بسيف فضي ومبلغ 500 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث بسيف برونزي ومبلغ 250 ألف ريال.

وكانت جائزة سيف ولي العهد في النسخ الأربع الماضية يفوز بلقبها المالك الأكثر نقاطا في منافسات الأشواط التمهيدية والنهائية إضافة لحصوله على مبلغ مليون ريال.

وكشفت اللجنة أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان، للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث سيتم استبعاد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية، موضحة أنه في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط فإنه يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.

وتحظى رياضة الهجن بدعم واهتمام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفق برامج رؤية المملكة 2030، وبمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة، والأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، حيث يهدف المهرجان إلى تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن، وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية وحتى العالمية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة؛ بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.