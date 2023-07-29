تراجع إنتاج الشاي في الهند 3.7 % خلال يونيو

تراجع إنتاج الشاي خلال يونيو في الهند إلى 137.85 مليون كيلوجرام مقارنة بـ143.12 مليون كيلوجرام في نفس الشهر من 2022 .

ووفقا للبيانات المؤقتة الصادرة عن مجلس الشاي، هناك تراجع بنسبة 3.7 في المائة تقريبا في حجم إنتاج الشاي في يونيو 2023 .

ووفقا للانتاجية على أساس المناطق ، أنتج شمال البلاد 109.70 مليون كيلوجرام من الشاي خلال نفس الشهر بينما أنتج الجنوب 28.15 مليون كيلوجرام.