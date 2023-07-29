547 مليار دولار حجم التجارة الخارجية للصين في البضائع والخدمات خلال يونيو

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين في البضائع والخدمات وصل إلى أكثر من 3.91 تريليون يوان (547 مليار دولار )، خلال شهر يونيو الماضي.

وقالت الهيئة إن صادرات البضائع بلغت 1.91 تريليون يوان، مقابل واردات بقيمة 1.49 تريليون يوان، ما أسفر عن فائض بلغ 424 مليار يوان، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبلغ إجمالي صادرات الخدمات 189 مليار يوان الشهر الماضي، فيما وصلت واردات الخدمات إلى 322 مليار يوان، ما تسبب بعجز تجاري بقيمة 133 مليار يوان.