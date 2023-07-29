كوريا الجنوبية: تراجع عدد الشركات التجارية في 2022 وسط الغموض الاقتصادي

أظهرت بيانات أن عدد الشركات التجارية في كوريا الجنوبية انخفض بمقدار 0.7% على أساس سنوي خلال 2022 وسط الغموض الاقتصادي الذي أعاق الأنشطة التجارية.

وبلغ عدد الشركات التجارية في البلاد251 ألفا و246 العام الماضي، بانخفاض قدره 1812 عن 2021 وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الكورية، والتي أوردتها اليوم وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ورغم ذلك، قفز حجم التجارة للشركات التجارية إلى مستوى قياسي، عند 132 مليار دولار، بزيادة 10.8 % خلال هذه الفترة.

وأظهرت البيانات أن عدد الشركات المصدرة ارتفع بنسبة 0.4 % في 2022 إلى 95984، بينما انخفض عدد الشركات المستوردة بنسبة 1.6 % إلى 208 آلاف و.834 ويأخذ الإحصاء في الحسبان عدد الشركات التجارية المشاركة في الصادرات والواردات.

وتراجع عدد الشركات الجديدة في السوق التجارية بنسبة 12% إلى 59173، مع خروج 60985 شركة من السوق، بزيادة 6.6 %عن العام الذي سبقه، وفقا للبيانات.