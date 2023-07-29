الاقتصاد البلجيكي ينمو بمعدل أبطأ في الربع الثاني

أظهرت بيانات بنك بلجيكا الوطني أن الاقتصاد البلجيكي نما بمعدل أبطأ في الربع الثاني. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة معدلة بلغت 0.2 % مقارنة بالربع الأول الذي حقق فيه الاقتصاد 0.4 % وبالمقارنة بنفس الربع من العام الماضي، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.9 % في الربع الثاني، بتراجع عن نسبة 1.3% في الربع الأول.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت القيمة المضافة بنسبة 0.1% في الصناعة، بينما واصل قطاع الخدمات تسجيل نمو إيجابي بنسبة 0.5%.

كما ارتفعت القيمة المضافة بشكل طفيف بنسبة 0.1 % في صناعة البناء.