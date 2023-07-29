وزير الخارجية لنظيره السويدي: نرفض كل المحاولات المسيئة للقرآن

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، أمس، من توبياس بيلستروم وزير خارجية السويد.‌وجدد وزير الخارجية في بداية الاتصال، رفض المملكة التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.‌وأكد وزير الخارجية، خلال الاتصال، أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تسهم في تأجيج الكراهية، وتحد جهود الحوار بين الشعوب والحضارات.‌من جهته، أعرب وزير خارجية السويد عن إدانة بلاده واستنكارها كل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معبرا عن أسفه العميق لما يقوم به بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي، مشددا على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية.