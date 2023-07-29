التضخم السنوي في أمريكا يتباطأ .. هل ينهي «الفيدرالي» أقوى دورة تشديد نقدي منذ الثمانينيات؟

سجل التضخم السنوي تباطؤا ملموسا في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو)، الأمر الذي قد يعجل بإنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" لأقوى دورة تشديد نقدي منذ الثمانينيات.

وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة أمس، إن التضخم، بمقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ارتفع 0.2 في المائة الشهر الماضي بعدما زاد 0.1 في المائة في أيار (مايو).

وفي 12 شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3 في المائة. وهذه أقل زيادة سنوية منذ آذار (مارس) 2021 وجاءت عقب زيادة نسبتها 3.8 في المائة في مايو.

وباستبعاد البنود المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر 0.2 في المائة في يونيو بعدما زاد 0.3 في المائة في الشهر السابق.

وقالت وزارة التجارة أيضا إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد 0.5 في المائة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات مايو بالرفع لتظهر نمو الإنفاق 0.2 في المائة بدلا من 0.1 في المائة حسبما ورد سابقا. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الإنفاق 0.5 في المائة.

وزاد إنفاق المستهلكين 1.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الماضي انخفاضا من 4.2 في المائة بين كانون الثاني (يناير) ومارس.

وكانت الزيادة كفيلة بالإسهام في تعزيز معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4 في المائة في الربع الماضي من معدل 2 في المائة المعلن في الشهور الثلاثة الأولى من العام.

وتجاوز الاقتصاد الأمريكي التوقعات ليسجل تسارعا في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات حكومية نشرت أمس، مدفوعا إلى حد ما بإنفاق المستهلكين وبعض أشكال الاستثمار.

ورغم تحذير خبراء الاقتصاد من تباطؤ محتمل فيما رفع البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة سريعا العام الماضي للحد من الطلب وخفض التضخم، أثبت الاقتصاد أنه أكثر قدرة على الصمود مما كان متوقعا.

وفي الفصل الأول، تمت مراجعة نمو إجمالي الناتج الداخلي على زيادة أكبر بكثير بلغت 2 في المائة، مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 1.1 في المائة، مدعوما باستهلاك أقوى من المتوقع.

وجاء في بيان وزارة التجارة أمس الأول، أن ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي "يوضح زيادات في إنفاق المستهلكين والاستثمارات الثابتة غير السكنية وإنفاق الحكومات المحلية وسلطات الولايات".

وقال أورين كلاشكين كبير محللي الاقتصاد الأمريكي في أوكسفورد إيكونوميكس إن "عوامل التعديل الموسمية المتغيرة يمكن أن تؤدي إلى مراجعات ضخمة في المستقبل، لكن هذه البيانات تشير إلى أن الاقتصاد كان قويا في الربع الثاني". وأضاف "الاقتصاد الأمريكي تغلب على الضغوط المتزايدة الناجمة عن المخاوف المستمرة من الركود وارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية وتشديد معايير الإقراض المصرفي" في الولايات المتحدة.