الرئيس الروسي: سنزيد إمدادات الحبوب لإفريقيا .. شطبنا ديونا بقيمة 23 مليار دولار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن بلاده ستزيد إمدادات الحبوب إلى إفريقيا، مشيرا إلى شطب ديون بقيمة 23 مليار دولار على دول القارة.

وأكد بوتين في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثانية بمشاركة رؤساء الوفود الإفريقية في سان بطرسبرج، إن موسكو تهتم بالتعاون الوثيق بين هيئات إنفاذ القانون الإفريقية والأجهزة الروسية المنوطة بذلك، وإن عددا من الدول تشارك في التدريبات العسكرية الروسية، و"نزود نحو 40 دولة إفريقية بالأسلحة لجيوشها في إطار الاتفاقيات الثنائية.

وذكر بوتين أن زيادة التبادل التجاري وتنويعه يتطلب التعامل بالعملات الوطنية.

وأضاف "سنزيد إمدادات الحبوب.. في العام الماضي كان حجم التصدير للحبوب 11 مليون طن، وخلال النصف الأول من هذا العام بلغ حجم الإمدادات عشرة ملايين طن، رغم كل العقوبات غير الشرعية ضدنا".

وتابع "سنوفر الإمدادات الغذائية في إطار برنامج الأمم المتحدة، وسنورد 50-25 ألف طن لكل من الدول الإفريقية الست مجانا. وسندعم الدول في التكنولوجيات الزراعية"، في إشارة إلى زيمبابوي ومالي وبوركينا فاسو والصومال وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وأوضح بوتين أنه جرى نقل مختبرات طبية إلى إفريقيا أثناء جائحة كورونا، "وشطبنا ديونا بقيمة 23 مليار دولار، وفقا لما نقلته الألمانية".

وأضاف الرئيس الروسي "مستعدون جنبا إلى جنب مع الدول الصديقة أن نعمل من أجل المستقبل وبناء شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة. نقيم العلاقات مع كل دولة إفريقية، ونقيم تلك العلاقات في إطار عالم متعدد الأقطاب".

وأكد بوتين رفضه استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بأجندة الأجناس لأغراض سياسية، كما دعا إلى إشراك الأفارقة بشكل فعال في المنظمات الدولية.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة للقمة: "لا نسمح باستخدام سياسة القواعد بدلا من القوانين، الذي يضع القواعد هو الغرب".

وأضاف أن "روسيا وإفريقيا متضامنتان في سعيهما نحو عالم متعدد الأقطاب". وتابع بالقول: "التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم الديمقراطي الحر".

وتابع بوتين "نحن على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل إفريقيا في هيئة الأمم المتحدة بما في ذلك ضمن سياسة إصلاح مجلس الأمن الدولي".

حول الوضع في عدد من المناطق الإفريقية، قال بوتين إنه لم يتم تسوية النزاعات القومية والإثنية، وما زالت هناك أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وهو إرث النظام الاستعماري ونهج "فرق تسد".

كانت قمة "روسيا - إفريقيا 2023" انطلقت الخميس، ومن المقرر أن تستمر حتى اليوم، وتعد أبرز عناوين القمة الحالية تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو، رغم المستجدات القائمة على الساحة الدولية.