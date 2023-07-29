ارتفعت للأسبوع الرابع .. نتائج الشركات محرك للأسهم السعودية مع اقتراب نهاية موسم الإفصاحات

ارتفعت الأسهم السعودية خلال الأسبوع الـ91 نقطة بنحو 0.78 في المائة لتغلق عند 11847 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 17 نقطة بنحو 1 في المائة ليغلق عند 1565 نقطة.

واستطاعت السوق المحافظة على سلسلة ارتفاعاتها للأسبوع الرابع على التوالي في أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ نيسان (أبريل) لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (اكتوبر).

وزاد المؤشر من وتيرة الارتفاع خلال الأسبوع ليتجاوز حاجز المقاومة 11780 نقطة الذي عجز عنه لأسبوعين متتاليين قبل أن يخترقه أخيرا بدعم من نتائج إيجابية في قطاع المصارف.

تلعب النتائج المالية دورا مهما في تحرك السوق خلال الفترة الحالية، ومع اقتراب نهاية موسم الإفصاحات، ستشهد السوق كثافة في الإعلانات. وظهور نتائج مخالفة للتوقعات سيزيد التقلبات، بينما النتائج الإيجابية تعزز المسار الإيجابي للسوق. من ناحية فنية، تواجه السوق مقاومة عند 11940 نقطة، بينما الدعم عند 11780 نقطة. الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11757 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 11933 نقطة رابحا 1.5 في المائة، بينما الأدنى عند 11715 نقطة فاقدا 0.34 في المائة. وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 11847 نقطة رابحا 91 نقطة بنحو 0.78 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بواقع 3.9 مليار ريال، لتصل إلى 30 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 206 ملايين إلى 1.2 مليار سهم متداول. أما الصفقات فانخفضت 297 ألف صفقة بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 1.9 مليون صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المتراجعة السلع طويلة الأجل بنحو 3.3 في المائة، ثم المرافق العامة بـ3.2 في المائة، وحل ثالثا إدارة وتطوير العقارات 1.96 في المائة.

بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بـ3.3 في المائة، ثم إنتاج الأغذية بنحو 3.2 في المائة، وحل ثالثا المواد الأساسية 3.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا البنوك بـ22 في المائة بقيمة 6.7 مليار ريال، ثم المواد الأساسية بنحو 16 في المائة بقيمة خمسة مليارات ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 8 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ميدغلف للتأمين" بنحو 18 في المائة ليبلغ 13.76 ريال، يليه "سابك للمغذيات الزراعية" بـ8 في المائة ليصل إلى 142.80 ريال، وحل ثالثا سهم الوطنية 6.9 في المائة، حيث أغلق عند 19.58 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الخليج للتدريب" بواقع 9.8 في المائة، ليغلق عند 19.88 ريال، يليه ساسكو بـ9.2 في المائة إلى 59 ريالا، وحل ثالثا سهم طباعة وتغليف بـ6.8 في المائة إلى 19.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا الراجحي بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه أرامكو بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا الإنماء بـ1.2 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية