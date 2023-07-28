الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع تحسن الثقة في آفاق الاقتصاد

اختتمت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع مرتفعة اليوم مع ارتفاع ثقة المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي بعد إعلان نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى وصدور بيانات اقتصادية وإعلانات من بنوك مركزية.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 44.32 نقطة، أي 0.98 في المائة ، عند 4581.73 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 262.47 نقطة، أي 1.87 في المائة، إلى 14312.58 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 169.42 نقطة، أي 0.48 في المائة ، مسجلا 35452.14 نقطة.