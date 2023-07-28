ماني .. الفحص في دبي

حسم نادي النصر، التعاقد مع اللاعب السنغالي ساديو ماني، بعد اجتماعه معه برفقة وكيل أعمال اللاعب في اليابان أمس، وخلاله تم الاتفاق على كل بنود العقد الذي يمتد لثلاثة مواسم مع أفضلية التجديد.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب سيحصل على 40 مليون يورو خلاف حصة ناديه باير ميونخ الألماني الذي سيحصل على 32 مليون يورو.

‬⁩وينتظر أن يصل ماني اليوم إلى دبي لإجراء الفحص الطبي اللازم قبل أن يتوجه غدا إلى الطائف لتوقيع عقده الرسمي والانضمام إلى بعثة النصر للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، حيث رفعت إدارة النادي اسمه مسبقا تحسبا للتعاقد معه.