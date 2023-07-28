الزمالك .. الشباك تمزق بـ 4

بدأ فريق الرجاء المغربي لكرة القدم، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري بصعوبة 2 /1 ضمن المجموعة الرابعة، التي حقق فيها الوحدة الإماراتي الفوز أيضا على الكويت الكويتي بالنتيجة ذاتها، فيما مزق الزمالك المصري شباك الاتحاد المنستيري التونسي 4/ 0 ضمن المجموعة الثالثة.

في المباراة الأولى، كان بلوزداد البادئ بالتسجيل عبر معاذ حداد (9)، ورد الرجاء بهدفين للجزائري يسري بوزوق (57 من ركلة جزاء) وبوشعي عراسي بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (90).

وقاد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الوحدة في أول مباراة رسمية له وحقق الفوز بتغلبه على الكويت بهدفين لسهيل المنصوري (73) والبرازيلي جواو بيدرو (77) مقابل هدف لأحمد الظفيري (90).

وقسا الزمالك على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة سجلها التونسي سيف الدين الجزيري (26)، أحمد سيد "زيزو" (43)، والبديل سيد عبدالله (56، 64).