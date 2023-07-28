الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة بعد بيانات التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة اليوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات تراجع الضغوط التضخمية مما غذى الآمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من إنهاء دورة التشديد النقدي في حين قفزت أسهم شركات الرقائق بعد إعلان إنتل أرباحها الفصلية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 160.77 نقطة أو 0.46 بالمئة عند الفتح إلى 35443.49 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 28.34 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 4565.75 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 149.72 نقطة أو 1.07 بالمئة إلى 14199.83 نقطة عند الفتح.

