صندوق الاستثمارات ومعادن يعتزمان الاستحواذ على 10% في شركة تابعة لـ "فالي" البرازيلية للتعدين

أعلنت شركة فالي البرازيلية للتعدين أنها توصلت إلى اتفاقيتين منفصلتين لبيع 13 % من أعمالها للمعادن الأساسية مقابل 3.4 مليار دولار بهدف تعزيز إنتاجها من معدني النحاس والنيكل.

وبموجب الاتفاقيتين يستحوذ مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة على 10 % من وحدة المعادن الأساسية في فالي، فيما ستستحوذ شركة الاستثمارات الأمريكية إنجين نمبر 1 على 3 % بحسب رويترز.

وذكرت الشركة أن الصفقة التي ستتم نقدا والمتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من 2024 تجعل قيمة وحدة المعادن الأساسية لدى الشركة عند 26 مليار دولار. وتقدر القيمة السوقية لفالي في البورصة البرازيلية بنحو 67.4 مليار دولار بناء على سعر الإغلاق يوم الخميس.

وقال إدواردو بارتولوميو الرئيس التنفيذي لفالي في بيان "محفظتنا عالية الجودة تجعلنا في موقع فريد لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الخضراء الضرورية في التحول العالمي للطاقة".

وجرى الإعلان بشكل منفصل يوم الخميس عن تراجع أرباح شركة التعدين في الربع الثاني بواقع 78.2 % عن العام السابق بضغط من انخفاض أسعار خام الحديد.