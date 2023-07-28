ارتفاع مبيعات تويوتا 5.1% إلى 4.9 مليون سيارة في النصف الأول من 2023

قالت تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم إن مبيعاتها زادت 5.1 % في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل تخفيف قيود توريد أشباه الموصلات، وعلى وجه الخصوص، الطلب القوي في اليابان.

وباعت الشركة نحو 4.9 مليون سيارة على مستوى العالم في الأشهر الستة الأولى حتى نهاية يونيو ، بينها سيارات من علامتها لكزس، مقارنة بنحو 4.7 مليون في الفترة نفسها من 2022 بحسب رويترز.

وقفزت مبيعات تويوتا في اليابان 33.2 % لتصل إلى 878 ألفا و215 وحدة في الفترة نفسها على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعاتها في الولايات المتحدة 0.7 % إلى ما يزيد قليلا عن مليون سيارة.

كما باعت تويوتا في يونيو 10191 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في أنحاء العالم، بما في ذلك سيارات لكزس، منها نحو خمسة آلاف بيعت في الصين.