تصاعد التوترات في البحر الأسود .. هجمات روسية - أوكرانية متبادلة

قالت أجهزة الأمن الروسية، أمس، إنها أحبطت هجوما أوكرانيا على سفينة عسكرية في البحر الأسود، حيث تتصاعد التوترات بين موسكو وكييف منذ انتهاء اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف المصدر في بيان أنه "أحبط محاولة للأجهزة الخاصة الأوكرانية لتنفيذ هجوم على إحدى سفن أسطول البحر الأسود التي كانت تنقل صواريخ عالية الدقة".

وأوضح الجهاز أنه اعتقل "جنديا في البحرية الروسية جندته الأجهزة الخاصة الأوكرانية" وكان يحمل عبوتين ناسفتين. وتابع المصدر أن الرجل متهم "بمحاولة تنفيذ هجوم إرهابي" وتهريب متفجرات والخيانة العظمى وإفشاء أسرار دولة.

وكان الأسطول الروسي في البحر الأسود استهدف مرات عدة منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في شباط (فبراير) 2022، لكن الهجمات تكثفت في الأسابيع الأخيرة.

وقالت روسيا إنها صدت هجوما بمسيرة على زورق دورية عسكري في جنوب غرب سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

الأسبوع الماضي ألحقت مسيرات تابعة للبحرية أضرارا بجسر القرم، وهو طريق إمداد عسكري رئيس يربط بين روسيا وشبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو في 2014. وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم.

كما أعلن الجيش الروسي أن ضرباته استهدفت مدرجات طيران أوكرانية ومنشآت لتخزين أسلحة حصلت عليها كييف من حلفائها الغربيين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأنه تم استهداف "مدرجات طيران ومراكز إشراف ونشر تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومشاغل تجميع ومواقع تخزين للمسيرات البحرية كما للصواريخ، وأسلحة ومعدات عسكرية تم الحصول عليها من دول أوروبية والولايات المتحدة".

وأعلن أوليج كيبر الحاكم المحلي في أوديسا عبر "تيليجرام"، مقتل رجل وتضرر منشآت في أحد الموانئ جراء ضربات ليلية روسية جديدة على منطقة أوديسا.

وقال كيبر "أطلق الروس صواريخ كاليبر من غواصة في البحر الأسود". وأشار إلى أن الغارة تسببت في مقتل شخص، وألحقت أضرارا بتجهيزات محطة للشحن البحري، كما دمرت مبنى صغيرا وسيارتين.

وتصاعدت الهجمات على منطقة أوديسا منذ انسحاب روسيا في وقت سابق من هذا الشهر من اتفاق سمح بشحن الحبوب الأوكرانية بأمان من موانئ البحر الأسود.

وفي أماكن أخرى في أوكرانيا، قتل شخص في غارة ليلية على بلدة كيفشاريفكا الواقعة في المنطقة الشرقية من خاركيف، حسبما أفاد الحاكم أوليج سينيجوبوف.

وقال سينيجوبوف "تم تسجيل إصابة بجوار مبنى سكني من خمسة طوابق. المنزل تضرر، وانهار جدار في إحدى الشقق"، مضيفا أن مبنى قريبا مؤلفا من تسعة طوابق تضرر أيضا. وأضاف أن امرأة تبلغ من العمر 74 عاما توفيت وأصيب أربعة آخرون.