الاتحاد.. بصمة بنزيمة عالمية

فيما اكتفى فريق الهلال لكرة القدم، بالتعادل السلبي مع أهلي طرابلس الليبي ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثانية في بطولة الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وضع الفرنسي كريم بنزيمة بصمته العالمية بعد أن قاد الاتحاد إلى الفوز على الترجي التونسي 2/ 1، ضمن المجموعة الأولى، حيث صنع الهدف الأول، وسجل الثاني.

وبادر الترجي بالتقدم عبر أسامة بوقرة (26)، إلا أن الاتحاد قلب الطاولة عبر رأسية المغربي عبدالرزاق حمدالله (36)، وتسديدة بنزيمة (53).

كما تعادل السد القطري مع الوداد المغربي، واقتنص الشرطة العراقي الفوز على الصفاقسي التونسي 1 /0.

وتجرى البطولة في ثلاث مدن سعودية هي الطائف، أبها، والباحة، وتتواصل المباريات حتى الـ12 من آب (أغسطس) المقبل، حيث شهد لقاء السد والوداد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية حفل الافتتاح.

ولم ينجح الهلال، الذي دخل المباراة باثنين من صفقاته الجديدة السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز، في فك شفرة دفاع أهلي طرابلس.

ويدين الشرطة بالفوز على الصفاقسي إلى اللاعب علاء الزهرة الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء (64).

وأكمل الصفاقسي المباراة ناقصا اللاعب أحمد العجال الذي تعرض للطرد (62).

وكان الوداد قد تلقى ضربة موجعة بعدما أشهر الحكم المصري محمود البنا البطاقة الحمراء في وجه يحيى جبران، إثر تدخل خشن ضد بيدرو ميجيل لاعب السد (37).

وتتواصل الجولة الأولى اليوم بأربع مواجهات، حيث يصطدم النصر بنظيره الشباب اليوم في الطائف، ضمن المجموعة الثالثة التي يلتقي فيها أيضا الزمالك المصري مع الاتحاد المنستيري التونسي، فيما يلتقي الرجاء المغربي حامل اللقب مع جاره شباب بلوزداد الجزائري في أبها ضمن المجموعة الرابعة التي تشهد نزال الكويت الكويتي مع الوحدة الإماراتي.