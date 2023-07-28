النصر .. تعادل ورحلة 10 ساعات

تعادل النصر مع إنتر ميلان الإيطالي 1/1 على ملعب يانمار استاديوم، في أوساكا ضمن بطولة اليابان التجريبية.

وكان النصر البادئ بالتسجيل عبر اللاعب عبدالرحمن غريب (23)، ورد إنتر بواسطة وافده الجديد دافيدي فراتيزي القادم من ساسوولو.

وهو التعادل الثاني تواليا للنصر، بعد الأول مع باريس سان جيرمان سلبا.

ودفع المدرب البرتغالي لويس كاسترو بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والعاجي سيكو فوفانا أساسيين قبل أن يستبدلهم مطلع الشوط الثاني ضمن عشرة تغييرات أجراها دفعة واحدة.

ويستهل النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية بمواجهة الشباب في الطائف ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الاتحاد المنستيري التونسي، والزمالك المصري، ، حيث غادرت بعثته أوساكا بعد نهاية المباراة إلى الطائف.

من جهته، أكد كاسترو أن مواجهة الشباب، الجمعة، تحتاج إلى تركيز كبير، مشددا على صعوبة الفترة الحالية التي يخوض فيها فريقه بعد رحلة طويلة تتجاوز أكثر من عشر ساعات طيران.

وأبدى مدرب النصر رضاه عن أداء اللاعبين، وأوضح: "المباراة كانت من شوطين مختلفين تماما، ففي الأول وصلنا كثيرا إلى مرمى الخصم، وحاول الخصم الاحتفاظ بالكرة، واستطعنا استعادتها بسرعة دائما، وسرعنا اللعب وتحكمنا في مجرياته".

وأضاف: "في الشوط الثاني لعبنا بخطوط متقاربة واستطعنا الوصول إلى مرمى الإنتر، وحصلنا على فرص عديدة في الملعب، وسجلنا هدفا، وكنا نستطيع تسجيل أكثر من هدف".

وعن أداء فريقه أمام الفريقين الفرنسي والإيطالي، أجاب "لا يوجد فرق بيننا وبين أحد، والنصر في كل يوم يكسب اسم وسمعة عالمية أكثر"، مضيفا "قد يحضر لاعبون كبار ويملكون إمكانات عالية للدوري السعودي، لكن يجب ألا نغفل أن اللاعبين السعوديين يمتلكون مستويات عالية أيضا وهناك تطور كبير جدا".