مالكوم يزيح فيرمينو وتاليسكا

أصبح مالكوم فيليبي سيلفا المنضم حديثا لفريق الهلال لكرة القدم، البرازيلي 239 المنضم للدوري السعودي للمحترفين، والأغلى قيمة سوقية في تاريخ المسابقة، حيث سبق أن انضم لفرق الدوري 238 لاعبا برازيليا في مختلف المراكز.

وتبلغ القيمة السوقية للنجم البرازيلي (26 عاما) الذي يحمل الجنسية الروسية أيضا مبلغ 30 مليون يورو (125.3 مليون ريال)، حيث أعلن الهلال أمس الأول تعاقده معه بعقد يمتد لأربعة أعوام قادما من زينت سان بطرسبرج الروسي.

وأزاح مالكوم أولا مواطنه روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي الذي تبلغ قيمته السوقية 18 مليون يورو (75.1 مليون ريال) من الصفقات الجديدة في قائمة البرازيلي الأغلى قيمة سوقية، قبل أن يزيح مواطنه أندرسون تاليسكا مهاجم النصر الموجود في القائمة منذ حزيران (يونيو) 2022 بلغت القيمة السوقية له بعد حضوره 11 مليون يورو (45.9 مليون ريال) قبل أن تصعد مطلع العام الجاري لـ15 مليون يورو (62.6 مليون ريال). وبات مالكوم رابع صفقات الهلال في فترة الانتقالات الصيفية بعد السنغالي كاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرجي سافيتش.

ويعد البرازيلي إيلتون خوسيه أكثر لاعب برازيلي مكث في الدوري السعودي، حيث ظهر للمرة الأولى بقميص النصر في الـ24 من آب (أغسطس) عام 2007 ثم أرتدى قمصان أندية الفتح، القادسية، والوحدة، ولعب معهم 223 مباراة.

ويعد ريفيلينو أشهر ومن أوائل اللاعبين الأجانب الذين وطأت أقدامهم ملاعب الدوري السعودي في الفترة ما بين 1978 و1981 بقميص الهلال، حيث سبق لريفيلينو أن توج بلقب كأس العالم عام 1970 مع الأسطورة بيليه. كما حضر للسعودية عديد من نجوم كرة السامبا المتوجين بكأس العالم منهم بيبيتو الفائز بمونديال 1994، ودينلسون، الفائز بمونديال 2002.