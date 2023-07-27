صندوق EIF يستحوذ على حصة في شركة «تحالف» لتنظيم الفعاليات الاستراتيجية المباشرة

استحوذ صندوق الفعاليات الاستثماري EIF على حصة في "تحالف"، الشركة السعودية للفعاليات التي تم إنشاؤها من خلال مشروع استراتيجي مشترك بين "إنفورما" الشركة الدولية في قطاع الفعاليات، والخدمات الرقمية، والمعرفة الأكاديمية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وتم الإعلان عن الاستحواذ رسميا في حفل توقيع رسمي في مقر شركة إنفورما، في لندن، بحضور اللورد ستيفن كارتر الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنفورما" الدولية، وأحمد الجاسر الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق الفعاليات الاستثماري، وفيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والمهندس متعب القني الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وممثلين آخرين من المشروع المشترك.

ويشكل هذا الاستثمار جزءا من خطة صندوق الفعاليات الاستثماري، لتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة في المملكة، ومن المقرر انضمام شركة "صلة" السعودية، الرائدة في قطاع الفعاليات الرياضية والضيافة والعقارات، قريبا إلى شركة "تحالف"، كما سيتم إنشاء أكاديمية "تحالف" التي ستوفر سنويا لمجموعة من المهنيين السعوديين الشباب فرصة لاكتساب تدريب عملي وخبرة في تنظيم وإدارة الفعاليات الدولية من خلال سلسلة من الفرص عبر أعمال إنفورما العالمية، والاستفادة بشكل أكبر من برنامج الاعتماد المهني للفعاليات المعترف بها في القطاع.

وتدعم مثل هذه الشراكات أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تنويع اقتصادها وجذب الاستثمار الأجنبي وإيجاد فرص عمل عالية القيمة للمواطنين السعوديين.

وقال ستيفن كارتر الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفورما الدولية "فخورون بأن نكون جزءا من الفعاليات المستدامة على مستوى عالمي في المملكة. لقد أظهر النجاح المذهل لفعاليات ليب المؤتمر التقني الحائز على جوائز عالمية، قوة تعاون (تحالف)، وسيؤدي هذا الاستثمار المتزايد إلى تسريع وتيرة نمو قطاع الفعاليات في المملكة".

بدوره، أكد فيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أنه "من خلال مواءمة فعالياتنا مع أهداف رؤية المملكة 2030 والشراكة مع أهم الجهات المعنية في هذا القطاع، يمكن أن تكون النتائج لها نقلة نوعية وكفاءة عالية. ونحن لا ننظر فقط إلى وجود الفعاليات، بل نسعى إلى نقل المعرفة، وبناء المواهب المحلية، وجذب سياحة الأعمال، وإبراز السعودية كوجهة رائدة للفعاليات في جميع أنحاء المنطقة".

من جانبه، أوضح أحمد الجاسر الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق الفعاليات الاستثماري، أن الصندوق يعمل على تطوير بنية تحتية مستدامة لقطاعات الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، في جميع أنحاء المملكة بمعايير عالمية لدعم أجندة الفعاليات الوطنية الطموحة وتوفير عوائد مالية مستدامة لدعم جهود التنويع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030، متطلعا إلى العمل عن كثب مع "إنفورما" وشركاء الصندوق في "تحالف" لجلب الفعاليات العالمية للمملكة، وجعل المملكة مركزا عالميا للفعاليات.