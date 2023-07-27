صندوق الاستثمارات يؤسس شركة «أسفار» .. تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار"، والتي تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية.

وستعمل "أسفار" على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية، وإيجاد بيئة تنافسية، ما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.

كما ستعمل الشركة على الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد للمملكة، والذي يربط بين القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وإفريقيا، إضافة إلى الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للمدن، حيث ستشمل أعمال الشركة مختلف مناطق المملكة باختلاف تضاريسها وثقافاتها، الأمر الذي يعزز تنويع وإثراء التجارب السياحية، واستقطاب السياح من داخل وخارج المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدف رؤية المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول 2030.

من جهته، قال مشاري الإبراهيم، مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، "ستسهم أسفار في تفعيل دور مدن المملكة وزيادة مساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث سيتم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لكل مدينة، بما يعزز تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة".

وأضاف "ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز منظومة القطاع السياحي، ودعم التكامل بين المشاريع والشركات المملوكة ضمن القطاع، حيث يتماشى تأسيس الشركة مع الاستراتيجيته الهادفة للمساهمة في إطلاق إمكانات القطاع السياحي، التي تتيح عديدا من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث عديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030".

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عديدا من الاستثمارات الاستراتيجية التي تسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، ومن ضمنها شركة "عسير للاستثمار"، التي تهدف لتحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، وشركة "داون تاون السعودية"، التي تهدف إلى إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة.

ويتماشى إطلاق شركة "أسفار" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى إطلاق إمكانات القطاع السياحي، وتعزيز الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، واستحداث عديد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

إلى ذلك، وقع صندوق الاستثمارات العامة أمس، مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني، بهدف توسيع فرص التعاون بين الطرفين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في عمان، التي تعد أحد أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمنح مذكرة التفاهم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، ما سيتيح عديدا من الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعظيم المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في عمان.

ويهدف الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في عمان عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول وعدد من القطاعات المستهدفة، بينما سيقوم جهاز الاستثمار العماني باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق، إضافة إلى توفير أوجه الدعم المطلوبة كافة في السوق العمانية.

وعد يزيد الحميد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعزيز العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العماني لتوسيع فرص التعاون والاستثمار في الاقتصاد العماني، حيث يسعى الصندوق لبناء شراكات استراتيجية على المدى الطويل في المنطقة لدعم تحقيق عوائد مستدامة، ورفع القيمة للاقتصادات المحلية، بما يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح ملهم بشير الجرف، نائب الرئيس للاستثمار في جهاز الاستثمار العماني أن المذكرة تأتي استنادا إلى العلاقة الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى إتاحة عديد من الفرص لمزيد من التعاون مع الصندوق، وبناء الشراكات الاستراتيجية لدعم تنويع الاقتصاد في المملكة وعمان، بما يسهم في إيجاد فرص شراكة للقطاع الخاص في كلا البلدين، وذلك تماشيا مع جهود جهاز الاستثمار العماني لجذب الاستثمارات المباشرة إلى السلطنة ضمن أهداف رؤية عمان 2040.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تأسيس الشركة السعودية العمانية للاستثمار، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال (خمسة مليارات دولار) في عدد من القطاعات الواعدة في عمان.

وقامت الشركة السعودية العمانية للاستثمار بإتمام أول استثمار لها في عمان كمستثمر رئيس بنسبة تصل إلى 20 في المائة في الاكتتاب العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة، كما تواصل الشركة البحث عن فرص استثمارية متعددة مع جهاز الاستثمار العماني وشركاته.

ويعد جهاز الاستثمار العماني جهة حكومية رئيسة مسؤولة عن الاستثمارات الاستراتيجية في عمان، ويؤدي دورا رائدا في جهود السلطنة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مزدهر للشعب العماني، كما يضطلع بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة، ورفع تنافسيتها عالميا، والإسهام في تحقيق مستقبل مزدهر من خلال جذب رؤوس الأموال وتعزيز الابتكار وتنفيذ عديد من المبادرات الاستراتيجية.