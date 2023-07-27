الأسهم السعودية .. المتعاملون يفضلون جني الأرباح مع عودة أسعار الفائدة للارتفاع

تراجعت الأسهم السعودية 58 نقطة بنحو 0.49 في المائة لتغلق عند 11847 نقطة خاسرة أعلى مستوياتها لهذا العام، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية سبع نقاط، ما يعادل 0.48 في المائة إلى 1565 نقطة. ولم تظهر نتائج مالية محفزة، كما شهدت السوق في الجلسات القليلة الماضية في قطاع المصارف، إضافة إلى عودة أسعار الفائدة للارتفاع، ومع انحسار المعطيات الإيجابية فضل متعاملون البيع لجني الأرباح والاستفادة من الارتفاع السعري المتحقق.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11894 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11933 نقطة رابحا 0.23 في المائة، بينما الأدنى عند 11847 نقطة والتي أغلق عندها في نهاية الجلسة فاقدا 58 نقطة بنحو 0.49 في المائة. وتراجعت السيولة 2 في المائة بواقع 108 ملايين، لتصل إلى 6.5 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 17 مليونا إلى 234 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 1 في المائة لتصل إلى 396 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بواقع 2.46 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بمقدار 1.7 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 1.68 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنحو 1.19 في المائة، ثم "الخدمات التجارية والمهنية" بـ 1 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" 0.34 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "البنوك" 17 في المائة، ما يمثل 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 14 في المائة بنحو 925 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "البابطين" بنحو 4.98 في المائة ليبلغ 31.60 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" بـ4.72 في المائة ليصل إلى 13.76 ريال، وحل ثالثا سهم "ولاء" 3.27 في المائة، حيث أغلق عند 18.30 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ساسكو" بواقع 7.09 في المائة ليغلق عند 59 ريالا، يليه "مجموعة الحكير" بـ5 في المائة إلى 2.28 ريال، وحل ثالثا سهم "المطاحن الأولى" بمقدار 3.19 في المائة ليقفل عند 94.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 815 مليون ريال، يليه "سابك للمغذيات الزراعية" بنحو 334 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الراجحي بـ301 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية