"المركزي التركي" يتعهد بإعادة التضخم إلى رقم واحد .. التوقعات ترتفع إلى 58 %

أعلن البنك المركزي التركي مراجعة توقعاته السنوية للتضخم إلى 58 في المائة أي أكثر من ضعف التوقعات السابقة واعدا بالاستقرار اعتبارا من 2025.

وقالت حفيظة جاي أركان حاكم البنك، "لقد رفعنا توقعاتنا للتضخم إلى 58 في المائة بنهاية 2023، متعهدة باستخدام جميع الأدوات التي بحوزتها لإعادة التضخم إلى رقم واحد".

وأضافت أن "التضخم سيرتفع مؤقتا على المدى القصير، نحن نعد الأجواء بعناية لبدء التصدي للتضخم في 2024، وبعد 2025 نتوقع دخول فترة استقرار".

وقدمت أركان وهي أول امرأة تم تعيينها في هذا المنصب في حزيران (يونيو) وتحظى بسمعة ممتازة، تقريرها الأول الشامل عن الوضع المالي في تركيا خلال أول مؤتمر صحافي تعقده.

وراهنت التوقعات الرسمية السابقة التي نشرت قبل الانتخابات الرئاسية في أيار (مايو)، على تضخم بنسبة 22.3 في المائة في نهاية 2023.

وفي يونيو بلغ التضخم 38.2 في المائة خلال عام واحد وفقا للإحصاءات الرسمية، وهو أدنى مستوى يسجل منذ 18 شهرا.

وأكدت أركان أنه "نظرا إلى سعر صرف (الليرة التركية) والتدابير المالية المتخذة سيسجل معدل التضخم زيادة مؤقتة على المدى القصير. لكننا نرسي الأسس لبدء خفض التضخم المستدام في 2024".

وفقدت العملة التركية ربع قيمتها مقابل الدولار منذ نهاية مايو، وبلغت صباح الخميس 26.7 ليرة للدولار الواحد.

ورحب تيموثي آش الخبير الاقتصادي في شركة بلوباي لإدارة الأصول في لندن والمتخصص في الأسواق الناشئة، بعرض واقعي "بدون تدوير الزوايا".

منذ توليها وتولي وزير المال الجديد محمد سيمسك مهامهما، تم رفع معدل الفائدة الرئيس للبنك المركزي التركي إلى 17.5 في المائة.

وأعلنت أركان أيضا أنه "في 14 تموز (يوليو) زاد احتياطنا من نحو 15 مليار دولار إلى أكثر من 113 مليار دولار".

وهو تحسن كبير سجل بعد جولة قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان في عدة دول خليجية تم خلالها توقيع اتفاقيات بنحو 100 مليار دولار، بحسب الصحافة التركية.

وعلى عكس النظريات الاقتصادية التقليدية يرى أردوغان الذي أعيد انتخابه في نهاية مايو لولاية ثالثة، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم. وبلغ التضخم ذروته عند 85.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2022.

خلال العامين الماضيين، أرغم البنك المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة في إطار "نموذج اقتصادي جديد" لمصلحة النمو وتوفير فرص العمل.